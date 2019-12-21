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مونديال الأندية.. ركلات الترجيح تقصي الهلال السعودي أمام مونتيري المكسيكي

منذ 21 دقيقة
جانب من لقاء الهلال

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الدوحة- خسر نادي الهلال السعودي فرصة إحراز الميدالية البرونزية، في بطولة كأس العالم للأندية، بعد خسارته أمام مونتيري المكسيكي، بركلات الترجيح.
وتقدم الهلال بهدف قائده البرازيلي كارلوس إدواردو، في الدقيقة 35، قبل أن يسجل مونتيري هدفين سريعين بالشوط الثاني، عن طريق أرتورو غونزاليس (الدقيقة 55) وماكسي ميتزا (الدقيقة 60).
وسجل هداف الهلال الفرنسي بافاتيمبي غوميس هدف التعادل، من رأسية بالدقيقة 66، قبل أن يضيع الهداف الفرنسي نفسه فرصة محققة في الثواني الأخيرة من المباراة.
وقدم الهلال مستوى قويا في المباراة، وسيطر على معظم مجرياتها، لكنه أخفق بتحقيق برونزية مونديال الأندية، بعد خسارته بركلات الترجيح، بنتيجة 3-4.
وأضاع للهلال في ركلات الترجيح، البرازيلي كارلوس إدواردو، والسعودي محمد كانو، لتذهب برونزية المونديال لمونتيري، الذي نجح بتسجيل 4 ركلات ترجيحية.
وكان الهلال قدم مباراة كبيرة أمام فلامنغو البرازيلي، في مباراة نصف النهائي، لكنه تراجع بالشوط الثاني وهزم بنتيجة 1-3.
وسبق لمونتيرين بطل دوري أبطال الكونكاكاف، أن أحرج بطل أوروبا، ليفربول، في مباراة نصف النهائي الثانية، قبل أن يستقبل “هدفا قاتلا” في الوقت بدل الضائع، ليخسر بنتيجة 1-2.-سكاي نيوز

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