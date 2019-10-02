مونديال الدوحة 2019: كو يعتبر أن قضية سالازار لن تؤثر على البطولة

الدوحة – اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو الأربعاء أن قضية المدرب الأميركي ألبرتو سالازار الذي أوقف لخرقه قوانين المنشطات “لن تؤثر على مسار” بطولة العالم المقامة في الدوحة.

وقال كو للصحفيين غداة إيقاف المدرب الأميركي المثير للجدل وسحب اعتماده من مونديال 2019 “هذا الأمر (قضية سالازار) لن يؤثر على مسار البطولة. ربما هي مشكلة لوسائل الاعلام لكن في الحقيقة ليست موضوعا هاما بالنسبة لكثيرين يتابعون هذه الألعاب”.

أضاف “قد يتأثر بعض الرياضيين (المرتبطين بالمدرب) لكن وحدة النزاهة (في ألعاب القوى) اتصلت بهم (…) لدينا الأساليب لإدارة هذا الأمر”.

وأعلنت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات الثلاثاء، إيقاف سالازار، المدرب السابق للبطل الأولمبي البريطاني السابق مو فرح ولعدد من الرياضيين المشاركين حاليا في بطولة الدوحة، على خلفية مخالفات لقوانين المنشطات في إطار “مشروع أوريغون” المدعوم من شركة نايكي.

وقام الاتحاد الدولي من جهته بسحب اعتماد سالازار من بطولة العالم التي تستضيفها الدوحة حتى السادس من تشرين الأول/أكتوبر.

ويشرف المدرب الكوبي الأصل البالغ من العمر 61 عاما، على تدريب العداءة الهولندية سيفان فرح التي توجت بذهبية سباق 10 آلاف م في بطولة الدوحة، والعداء الأميركي دونوفان بريزييه بطل سباق 800 م.

وحذر كو من التشكيك المجاني بالرياضيين الذين تدربوا بإشراف سالازار، قائلا “أنا لا أعيش في عالم أتوقع فيه بشكل تلقائي الأسوأ”.

لكن العداء البريطاني السابق الذي أعيد انتخابه في الأسبوع الماضي لولاية ثانية على رأس اتحاد ألعاب القوى، شدد على ان الاتهامات الموجهة الى سالازار من قبل الوكالة الأميركية “خطيرة للغاية”.

وحض كو الرياضيين على التدقيق بأنظمة التدريب التي يتبعونها، موضحا “اذا كان أحد ما يتولى تدريبك، عليك أن تكون مرتاحا بالكامل وواثقا من أنك تعمل في مناخ آمن وسليم ولن تعرض سمعتك للضرر”، متابعا أنه على الرياضيين “أن يعرفوا أن ما ينفذ باسمهم، ينفذ وفق أفضل المعايير”. – (أ ف ب)