مونديال السلة : صربيا وإسبانيا وبولندا والأرجنتين في ربع النهائي

شنغهاي – أبقت منتخبات صربيا وإسبانيا والأرجنتين وبولندا على علامتها الكاملة وضمنت الجمعة تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين.

وجاء فوز اسبانيا، حاملة برونزية أولمبياد ريو 2016 والمرشحة للمنافسة على اللقب في الصين، صعبا على ايطاليا 67-60 في ووهان.

رفعت اسبانيا رصيدها الى اربعة انتصارات، لتتساوى بثماني نقاط مع صربيا في المجموعة العاشرة من الدور الثاني.

وتساوى المنتخبان 18-18 في الربع الاول ثم تقدمت إيطاليا 31-30 على الاستراحة.

وبدت إسبانيا، المصنفة ثانية عالميا وراء الولايات المتحدة بطلة العالم والاولمبياد، أفضل بكثير في الربع الثالث لكن ايطاليا قلصت الفارق في نهايته ليستلم المنتخب الايبيري المبادرة 50-48.

رفضت ايطاليا، المرشحة 13 عالميا، الاستسلام وعادلت 50-50 بسلة من ماركو بيلينيلي لاعب سان أنتونيو سبيرز في دوري المحترفين الاميركي والذي سجل 3 ثلاثيات فقط من 16 محاولة.

ورفع الطليان منسوب المنافسة بتقدمهم اربع نقاط قبل اربع دقائق على نهاية الوقت. لكن ريكي روبيو، لاعب فينيكس صنز، قاد الاسبان لإعادة استلام زمام المبادرة والتقدم بفارق نقطتين.

وبدا روبيو (28 عاما) أكثر نجاعة مع رميتين حرتين (60-56)، لتضمن اسبانيا الفوز، وتسجل ايطاليا أقل عدد من النقاط منذ 1998 بحسب الاتحاد الدولي “فيبا”.

وسجل خوانتشو 16 نقطة لاسبانيا واضاف روبيو 15 وسيرخيو يوي 11 نقطة، فيما اكتفى العملاق مارك غاسول بطل الدوري الاميركي مع تورونتو رابتورز بنقطتين في 27 دقيقة.

ولدى إيطاليا، سجل دانيلو غاليناري 15 نقطة ولويجي داتومي 12 نقطة.

وقال مدرب اسبانيا سيرخيو سكاريولو “الجميع يجب أن يقدّر لاعبينا على مجهودهم الدفاعي. لم تكن أفضل مباراة هجومية لنا، لكنني أمنح قيمة كبيرة لما فعله اللاعبون دفاعيا”.

وفي المجموعة عينها، قاد نجم فريق دنفر ناغتس الأميركي نيكولا يوكيتش منتخب صربيا إلى فوز كبير على بورتوريكو 90- 47.

وسجل يوكيتش 14 نقطة إلى 10 متابعات، وكان حاسما في اختراق دفاع الفريق المنافس بشكل مباشر أو عبر التمريرات الحاسمة، ليقود صربيا الى فوزها الرابع في أربع مباريات في البطولة والأول في الدور الثاني.

وكان أفضل مسجل للمنتخب نيمانيا بييليتسا لاعب سكرامنتو كينغز الأميركي، مع 18 نقطة وست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة في 17 دقيقة.

وعزز المنتخب الصربي وصيف النسخة الأخيرة وحامل فضية أولمبياد 2016، موقعه كمرشح لمنافسة المنتخب الأميركي حامل اللقب في النسختين الاخيرتين والساعي لتحقيق ثلاثية تاريخية.

وتخوض صربيا التي يشرف على تدريبها ساشا ديوردييفيتش أصعب امتحان لها عندما تواجه إسبانيا الأحد في ووهان لتحديد متصدر المجموعة.

وأضاف لصربيا بوبان ماريانوفيتش 16 نقطة فيما كان دافيد هويرتاس أفضل مسجل لبورتوريكو مع 11 نقطة.

وتوزعت الفرق الـ16 المتأهلة الى الدور الثاني على أربع مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات بينها منتخبان متأهلان عن المجموعة ذاتها في الدور الأول. ويخوض كل منتخب مباراتين في الدور الثاني (لا يواجه المنتخب الذي لعب ضده في الدور الأول)، على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة الى ربع النهائي. يشار الى أن النتائج التي حققها كل منتخب في الدور الأول، يحملها معه الى الثاني.

وفي المجموعة التاسعة، قلب منتخب بولندا تأخره بفارق ست نقاط في نهاية الشوط الأول أمام نظيره الروسي، الى فوز صعب 79-74 محققا انتصاره الرابع.

وسجل لبولندا آدم فاتشينسكي 18 نقطة وماتيوش بونيتكا 14 نقطة وتسع متابعات، ولروسيا ميخائيل كولاغين 21 نقطة بينها 5 ثلاثيات وأندري فورونتسيفيتش 11 نقطة و10 متابعات.

وفي المجموعة عينها، حققت الارجنتين أيضا فوزها الرابع على حساب فنزويلا 87-67.

وفرضت الارجنتين سيطرتها منذ البداية ووسعت الفارق تدريجا، بفضل غابريال ديك (25 نقطة) والمخضرم لويس سكولا (15 نقطة)، فيما كان ميكايل كاريرا (19 نقطة) الافضل لدى فنزويلا.

وفي مباريات تحديد المراكز، فاز المنتخب النيجيري على نظيره العاجي 83-66، الصين على كوريا الجنوبية 77-73، إيران على أنغولا 71-62، وتونس على الفيليبين 86-67.– (أ ف ب)