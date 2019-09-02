مونديال السلة 2019: حادثة “نطح” بين إيطاليا وأنغولا

شنغهاي – عزز المنتخب التونسي آماله ببلوغ الدور الثاني من نهائيات كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين حتى 15 أيلول (سبتمبر)، بفوزه على المنتخب الايراني 79-67 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، بينما طغت مشادة وحادثة “نطح” على المباراة التي انتهت بفوز إيطاليا على أنغولا.

وكان المنتخب التونسي بطل افريقيا العام 2017 قد سقط في المباراة الأولى أمام المنتخب الاسباني، حامل اللقب عام 2006، وألحق بإيران الهزيمة الثانية بعد أن سقطت أمام بورتو ريكو في الجولة الاولى.

وكان صلاح مجري، اللاعب السابق في صفوف دالاس مافركيس في الدوري الأميركي للمحترفين “ان بي ايه”، أفضل مسجل في اللقاء برصيد 22 نقطة، إضافة لـ15 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة.

وسجل كل من اللاعبين الأميركي الاصل مايكل رول ومكرم بن رمضان 16 نقطة، إضافة الى خمس تمريرات حاسمة، ليساهما في الفوز على بطل آسيا ثلاث مرات أعوام 2007، 2009 و2017.

وتلتقي تونس في الجولة الثالثة بمنتخب بورتو ريكو الأربعاء، وستحاول بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها خلال مشاركتها الثانية بعد خروجها من الدور الأول في مونديال 2010 في تركيا.

وفي المجموعة الرابعة، طغت حادثة “نطح” لاعب أنغولا ليونيل باولو منافسه الايطالي أليساندرو جنتيلي، على المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأوروبي 92-61.

وواصل منتخب “الأتزوري” انطلاقته القوية، وحقق فوزا ثانيا في المباراة التي أقيمت في مدينة فوشان بجنوب الصين، بعد فوزه الكبير على الفيليبين 108-62 في المباراة الأولى.

ومنيت أنغولا بالهزيمة الثانية بعد سقوطها أمام صربيا 105-59.

ووقع الاحتكاك عندما دفع جنتيلي بقوة اللاعب الانغولي الذي رد بداية بلطف قبل أن “ينطح” ابن الـ26 عامًا على أنفه قبل ثوان من نهاية اللقاء.

وكان ماركو بيلينيلي لاعب سان أنتونيو سبيرز الأميركي أفضل مسجل في اللقاء بـ17 نقطة، فيما تألق زميله جيف بروكس محققًا 11 نقطة، 11 متابعة وسرقتين للكرة، ليقودا ايطاليا للفوز.

ويلتقي بطل أوروبا عامي 1983 و1999 في المباراة المقبلة نظيره الصربي، المرشح الأبرز لخطف اللقب من الولايات المتحدة، في مواجهة منتظرة بين الطرفين الاربعاء. -(أ ف ب)