مونديال السلة 2019.. سقوط ممثلي افريقيا وآسيا عند الحاجز الاول

شنغهاي – هي النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم لكرة السلة، لكن سيغيب عن دورها الثاني ممثلو قارتي آسيا وافريقيا بعد توديعهم الدور الاول بخفّي حنين.

سقطت الصين البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة الاربعاء امام فنزويلا 59-72، بعد ساعات قليلة من اهدار تونس بطلة إفريقيا مع عملاقها صالح الماجري فرصة سانحة لبلوغ الدور الثاني وخسارتها امام بورتوريكو 64-67.

وسحقت نيجيريا خصمتها كوريا الجنوبية 108-66 في الوقت عينه، لكن المنتخبين فقدا آمال التأهل قبل الجولة الثالثة الاخيرة من الدور الاول.

📊 Valdélicio Joaquim (@ValdeliioJoaqu1) led the way in Angola 🇦🇴's overtime win over Philippines 🇵🇭 with 20 points (6-10 FGs) and 7 rebounds!

After this strong display, he was named @TclCorporation Player of the Game from #ANGPHI. #BornToLead pic.twitter.com/m4iNoSZFbN

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 4, 2019