خالد العميري

عمان – نال المنتخب الوطني لكرة السلة الإشادة رغم خسارته “غير المستحقة” امام منتخب جمهورية الدومينيكان بنتيجة (80-76)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مركز خليج شينجن الرياضي اليوم الأحد، لحساب المجموعة السابعة، في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم 2019، التي افتتحت أمس السبت في الصين وتستمر حتى 15 من الشهر الحالي.

وجاءت نتائج الارباع كاملة على النحو التالي: (22-17)، (25-19)، (14-17)، (19-23) لمصلحة منتخب جمهورية الدومينيكان، الذي اعتمد على سلاح “الرميات الثلاثية” بعقلية واسلوب ناجح فرضه المدرب نستور غارسيا، حيث كان اللاعب فيكتور ليز أفضل مسجل لمنتخب الدومينيكان برصيد 15 نقطة، يليه ايلوي فارغاس بـ 12 نقطة.

في المقابل، كان أحمد الدويري افضل مسجل لمنتخب “صقور النشامى” برصيد 34 نقطة، يليه المجنس الأميركي دار تاكر برصيد 24 نقطة، فيما افتقد المدرب الاميركي جوي ستايبينغ لخدمات اللاعب موسى العوضي مطلع الشوط الثاني لعدم الاهلية.

وبلغة الأرقام.. تفوق المنتخب الوطني بنسبة النجاح في التصويبات الثنائية بـ 59% مقابل 44% لمنتخب جمهورية الدومينيكان، الذي تفوق في المريات الثلاثية بنسبة نجاح 42% مقابل 20% لـ “صقور النشامى”.

وفيما يتعلق بالمتابعات الناجحة من تحت السلة، تفوق المنتخب الدومينيكاني بمتابعة واحدة على المنتخب الوطني (36-35) منها 10 متابعات ناجحة كانت من نصيب الدويري، والبلوك شوت 2-1 لصالح الدومينيكان، والتيرن اوفرس 16-12 لـ “صقور النشامى”، الذي تخلف بفارق 3 تمريرات عن الدومينيكان (12-15).

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني، حيث يلعب مباراتين إضافيتين مع منتخبين آخرين متأهلين عن مجموعة أخرى، علما بأن نتائجه في الدور الأول تنتقل للثاني، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع والدور الأول، فينتقلان لأدوار تحديد المراكز من 17 إلى 32، من خلال خوض مباراتين إضافيتين، مع منتخبين آخرين من مجموعة أخرى حلا في المركزين نفسيهما، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالدور الثاني، إلى دور الثمانية الذي يقام بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة.

