مونديال قطر: المواجهات الإقصائية تبدأ اليوم

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الإقصائية (مرحلة خروج المغلوب) لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

واعتبارا من اليوم ولمدة ثمانية أيام، ستقام مباراتان يوميا، لن يكون أمام المنتخبات خلالها سوى خيارين فقط: إما الفوز أو المغادرة، حيث سيتم اللجوء في حالة التعادل إلى الوقت الإضافي ثم إلى الركلات الترجيحية بحال استمرار التعادل.

وسيكون استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، مسرحا لأولى مواجهات هذه المرحلة التي تبدأ في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الدوحة، وذلك عندما يلتقي المنتخب الهولندي بنظيره الأميركي بمواجهة هي الأولى بين المنتخبين في تاريخ بطولات كأس العالم.

ويلتقي المنتخبان بعد أن احتل منتخب هولندا المركز الأول في المجموعة الأولى بسبع نقاط، فيما تأهل المنتخب الأميركي بالمركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد خمس نقاط، حيث يلعب المنتخبان مباراة اليوم بطموحات كبيرة من أجل بلوغ الدور ربع النهائي والبحث عن إنجاز في نسخة استثنائية من بطولات كأس العالم.

وفي المباراة الثانية، التي يحتضنها استاد خليفة بن علي بالدوحة الساعة العاشرة مساء، يخوض منتخبا الأرجنتين وأستراليا مباراة قوية بحثا عن مقعد في الدور ربع النهائي.

وينتظر أن تكون المواجهة واعدة بين المنتخبين، بالنظر إلى المستويات اللافتة التي قدماها في دور المجموعات، واستحقا على إثرها العبور إلى الدور الثاني من البطولة.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد وضع حدا لانطلاقة مخيبة ضمن منافسات المجموعة الثالثة عندما سقط أمام المنتخب السعودي في مستهل المشوار بهدف لاثنين، ليسجل بعدها عودة كبيرة في المباراتين التاليتين، محققا انتصارين على المكسيك وبولندا بذات النتيجة وبهدفين دون رد، جامعاً 6 نقاط منحته بطاقة التأهل بطلا للمجموعة، متقدما بفارق نقطتين عن المنتخب البولندي الذي تأهل ثانياً.

بالمقابل سار المنتخب الأسترالي على الدرب ذاته في المجموعة الرابعة، حيث تدارك خسارة كبيرة أمام المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية من المونديال في روسيا 2018 بهدف لأربعة، ليحقق الفوز على المنتخب التونسي في الجولة الثانية، ثم تجاوز المنتخب الدنماركي بهدف في الجولة الأخيرة جامعاً 6 نقاط ومحتلا المركز الثاني خلف المنتخب الفرنسي بفارق الأهداف.

ويعول المنتخب الأرجنتيني على نجمه الأول وأفضل لاعب في العالم 7 مرات، ليونيل ميسي إلى جانب مجموعة من النجوم الذين يلعبون في كبرى الدوريات الأوروبية.

وخلال مباريات أمس الجمعة، تأهلت البرتغال وكوريا الجنوبية رسميا إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، فيما ودع منتخبا الأوروغواي وغانا البطولة.

وأقيمت مساء أمس ضمن الفترة المسائية الأولى، مباراتان بشكل متزامن لحساب المجموعة الثامنة، جمعت المباراة الأولى منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية على استاد المدينة التعليمية بالدوحة، وانتهت بفوز المنتخب الكوري بهدفين لهدف في مفاجأة كبيرة غير متوقعة.

أما المباراة الثانية، والتي أقيمت لحساب ذات المجموعة على استاد الجنوب بمدينة الوكرة، فقد جمعت منتخبي الأوروغواي وغانا، وانتهت بتفوق منتخب الأوروغواي بهدفين نظيفين، لكنه ودع البطولة برفقة منتخب غانا.

وفي مباراتي الفترة المسائية الثانية، أقيمت مباراتان، انتقلت على اثرهما البرازيل وسويسرا إلى الدور ثمن النهائي على حساب الكاميرون وصربيا في ختام الجولة الثالثة والحاسمة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 التي انتهت مساء أمس الجمعة.

وخاض منتخبا البرازيل والكاميرون المباراة الأولى على استاد لوسيل لحساب المجموعة السابعة.

وانتهت المباراة بفوز تاريخي للكاميرون بهدف نظيف، إلا أن هذا الفوز لم يشفع له، حيث ودع البطولة برصيد 4 نقاط خلف سويسرا بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وكان منتخب البرازيل متأهلا للدور الثاني دون حاجته لأي نقطة من مباراة أمس، حيث يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط، تليه سويسرا بالمركز الثاني بذات الرصيد من النقاط، ولكن فارق الأهداف مع البرازيل وضعها بالمركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، التي أقيمت على استاد 974 لحساب نفس المجموعة، فقد جمعت منتخبي سويسرا وصربيا، وانتهت بفوز سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.- (بترا)