مونديال 2021: قرعة صعبة للمنتخبات العربية لكرة اليد

القاهرة – أوقعت قرعة النسخة السابعة والعشرين من نهائيات كأس العالم في كرة اليد المقررة في مصر في الفترة بين 14 و31 كانون الثاني/يناير المقبل، والتي سحبت السبت بمنطقة اهرامات الجيزة جنوب العاصمة القاهرة المنتخبات العربية في مجموعات قوية.

وتشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها، بينها ستة منتخبات عربية هي مصر المضيفة وبطلة القارة السمراء وتونس وصيفتها والجزائر الثالثة والمغرب السادس في النهائيات القارية التي اقيمت مطلع العام الحالي في تونس، وقطر بطلة آسيا في النسخ الثلاث الأخيرة والبحرين رابعة القارة الصفراء.

وتفتتح مصر مشاركتها السادسة عشرة في البطولة بمواجهة المنتخب المتأهل من ملحق الأميركيتين الجنوبية والوسطى بمجمع الصالات المغطاه باستاد القاهرة الدولي في اولى مباريات المجموعة السابعة التي تضم أيضا السويد بطلة العالم أربع مرات أعوام 1954 و1958 و1990 و1999 وجمهورية التشيك.

ولم ترحم القرعة الجارين الجزائري والمغربي وأوقعتهما في مجموعة واحدة (السادسة) إلى جانب البرتغال وايسلندا.

وتخوض الجزائر غمار البطولة للمرة الخامسة عشرة في تاريخها، فيما يشارك فيها المغرب للمرة السابعة.

أما تونس التي تشارك في العرس العالمي للمرة الخامسة عشرة فجاءت في المجموعة الثانية الى جانب اسبانيا بطلة العالم مرتين عامي 2005 و2013، والبرازيل وبولندا.

وأوقعت القرعة قطر وصيفة بطلة نسخة 2015 على أرضها والتي تشارك في المونديال للمرة الثامنة، في المجموعة الثالثة الى جانب كرواتيا بطلة العالم عام 2003 واليابان ثالثة كأس آسيا و انغولا رابعة بطولة افريقيا.

أما البحرين، فجاءت في مشاركتها الرابعة في المجموعة الرابعة مع الدنمارك حاملة اللقب والارجنتين والكونغو الديمقراطية.

وضمت المجموعة الاولى منتخبات ألمانيا بطلة العالم ثلاث مرات (1938 و1978 و2007، والمجر والاوروغواي والرأس الاخضر، فيما جاءت منتخبات النروج والنمسا وفرنسا بطلة العالم ست مرات (1995 و2001 و2009 و2011 و2015 و2017، وبطل ملحق امريكا الشمالية والكارايبي في المجموعة الخامسة، ومنتخبات سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية وصيفة بطلة اسيا وروسيا المتوجة عامي 1993 و1997 في المجموعة الثامنة.

وتتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام دوري من دور واحد على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني (الدور الرئيسي) الذي يضم 24 منتخبا.

وفي الدور الرئيسي، سيتم توزيع المنتخبات الـ24 على أربع مجموعات من ستة منتخبات تتنافس بنظام دوري من دور واحد ليتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويقام الدور الأول من 13 إلى 19 كانون الثاني/يناير، والدور الرئيسي من 20 إلى 25 منه، وربع النهائي في 27 و28 من الشهر نفسه، على ان تقام مباراتا نصف النهائي في 29 منه ومباراتا تحديد المركز الثالث والنهائية في 31 منه.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الثانية في تاريخ المونديال حيث كانت المرة الأولى عام 1999 بمشاركة 24 منتخبا فقط، واحتل المنتخب المصري المركز السابع حينها قبل أن يحرز المركز الرابع في البطولة التالية عام 2001، وهو أفضل إنجاز له في تاريخ بطولات العالم للكبار.

وتنطلق هذه النسخة عقب انجازات عديدة حققتها كرة اليد المصرية في عام 2019 عندما توج منتخب مصر للشباب (مواليد 1998) بالمركز الثالث في مونديال الشباب، وفاز منتخب الناشئين (مواليد 2000) بلقب بطولة العالم للناشئين كما أحرز المنتخب الأول لقب بطولة أفريقيا في مطلع 2020 ليكون السابع له في البطولة القارية.

ومن بين المنتخبات المشاركة في مونديال 2021، يوجد سبعة منتخبات سبق لها الفوز باللقب العالمي وهي فرنسا والسويد وألمانيا وروسيا وإسبانيا وكرواتيا والدنمارك حامل اللقب.

ومن بين المنتخبات الـ30 المتأهلة لمونديال 2021 حتى الآن، توجد ثلاثة منتخبات تشارك للمرة الأولى في البطولة وهي الأوروغواي والكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر.

وهنا القرعة:

– المجموعة الاولى: ألمانيا، المجر، الاوروغواي، الرأس الاخضر

– المجموعة الثانية: اسبانيا، تونس، البرازيل، بولندا

– المجموعة الثالثة: كرواتيا، قطر، اليابان، انغولا

– المجموعة الرابعة: الدنمارك، الارجنتين، البحرين، الكونغو الديمقراطية

– المجموعة الخامسة: النروج، النمسا، فرنسا، بطل ملحق امريكا الشمالية والكارايبي

– المجموعة السادسة: البرتغال، الجزائر، ايسلندا، المغرب

– المجموعة السابعة: السويد، مصر، جمهورية التشيك، بطل ملحق امريكا الجنوبية واميركا الوسطى

– المجموعة الثامنة: سلوفينيا، بيلاروسيا، كوريا الجنوبية، روسيا.