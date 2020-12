مونديال 2022: قرعة تصفيات أوروبا الاثنين في زيوريخ

باريس – ستتعرّف المنتخبات الأوروبية الاثنين على مشوارها الطويل والمزدحم في تصفيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم، عندما تسحب القرعة في مدينة زيوريخ السويسرية مقرّ الاتحاد الدولي.

ومن خلال حفل افتراضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، تبدأ رحلة المونديال الجديد لخمسة وخمسين منتخبًا، بعد أن ختمها المنتخب الفرنسي بتتويج ثانٍ في 2018 على الاراضي الروسية مع مهاجمه اليافع آنذاك كيليان مبابي.

ولا يزال منتخب فرنسا من الأقوى عالميًا، وقد ضمن اخيرًا تأهله الى نصف نهائي دوري الأمم الاوروبية المقرر في تشرين الاول/اكتوبر.

