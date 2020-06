مونشنغلادباخ “مصدوم” من التعليقات العنصرية لبعض مشجعيه

برلين – صُدِمَ بوروسيا مونشنغلادباخ رابع الدوري الألماني لكرة القدم بكثرة التعليقات العنصرية التي اجتاحت موقعه الرسمي وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتراضا على تضامنه مع حركة “بلاك لايفز ماتر” التي انطلقت عقب مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

وقال مونشنغلادباخ في موقعه الرسمي “نشرنا الجمعة الماضي مقطع فيديو ضد العنصرية، بالاشتراك مع بوروسيا دورتموند وشالكه وكولن. ما عانينا منه منذ حينها جراء التعليقات، يتركنا مصدومين”.

