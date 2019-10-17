مونشنغلادباخ يخوض اختبارا حقيقيا امام بروسيا دورتموند

برلين – يخوض بروسيا مونشنغلادباخ المتصدر اختبارا صعبا في سعيه الى الحفاظ على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم عندما يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند السبت في المرحلة الثامنة.

وكان بروسيا مونشنغلادباخ المستفيد الأكبر من المرحلة السابعة عندما استغل خسارة بايرن ميونيخ المتصدر السابق وحامل اللقب أمام ضيفه هوفنهايم (1-2)، وتعادل لايبزيغ مع باير ليفركوزن (1-1)، وفرايبورغ مع بروسيا دورتموند (2-2)، وشالكه مع كولن (1-1)، فحقق فوزه الرابع تواليا والخامس هذا الموسم عندما تغلب على أوغسبورغ 5-1 فانتزع الصدارة.

🛡️ Ihr habt entschieden: @bensebainiRams hat sich den "Save of the Month", präsentiert von Elten, gesichert! Glückwunsch, Ramy! 🙌 pic.twitter.com/XTxpvCHbCl — Borussia (@borussia) October 17, 2019

وقد يجد بروسيا مونشنغلادباخ نفسه ثانيا قبل مباراة السبت، كون باير ليفركوزن السابع بفارق نقطتين، يفتتح المرحلة غدا الجمعة بلقاء مضيفه اينتراخت فرانكفورت التاسع، وفوزه سيضعه في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة.

وما يزيد صعوبة مهمة بروسيا مونشنغلادباخ كون مضيفه بروسيا دورتموند يسعى لوقف نزيف النقاط بعد ثلاثة تعادلات متتالية مع اينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن وفرايبورغ 2-2 بعدما تقدم مرتين في المباريات الثلاث، فضلا عن أن تفكير الضيوف سيكون منصبا أيضا على مواجهة مضيفهم روما الإيطالي الخميس المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” التي بدأها بشكل متعثر بحصوله على نقطة من مباراتيه الأوليين.

وتنتظر فولفسبورغ الثاني والوحيد الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن هذا الموسم، رحلة صعبة لمواجهة مضيفه لايبزيغ الذي حقق فوزا واحدا في مباريات الثلاث الأخيرة ليتراجع إلى المركز الخامس بفارق نقطتين عن مونشنغلادباخ ونقطة واحدة عن فولفسبورغ.

وتبدو مهمة بايرن ميونيخ سهلة في استعادة التوازن عندما يحل ضيفا على أوغسبورغ الرابع عشر وصاحب فوز واحد حتى الآن هذا الموسم، حيث كان بايرن ميونيخ مني بخسارته الاولى هذا الموسم والأولى منذ عام تقريبا عندما سقط أمام ضيفه هوفنهايم 1-2 السبت الماضي، وكانت خسارة غير متوقعة لأنها جاءت بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها مدويا على مضيفه توتنهام الإنجليزي 7-2 في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولن تكون مهمة شالكه، أحد خمسة فرق تتقاسم المركز الثالث، سهلة الأحد في ضيافة هوفنهايم الذي أطاح بالعملاق البافاري في المرحلة الماضية، حيث يطمح شالكه إلى استعادة سلسلة الانتصارات التي توقفت عند أربعة متتالية في المرحلة الماضية بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه كولن 1-1، فيما يأمل هوفنهايم في أن يكون فوزه على بايرن ميونيخ، وهو الثاني له هذا الموسم، انطلاقة حقيقية لتسلق المراتب والابتعاد عن المراكز المؤدية غلى الدرجة الثانية.

وتبرز أيضا مباراة فيردر بريمن الحادي عشر مع ضيفه هرتا برلين العاشر خصوصا أن الأخير ضرب بقوة في المراحل الأخيرة بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية أبعدته عن المركز الأخير. (أ ف ب)