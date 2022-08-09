موهوب برشلونة يفاجىء تشافي بقراره

كشف تقرير صحفي إسباني، إن ​نيكو غونزاليس​ نجم وسط ​برشلونة​ الاسباني قرر الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نيكو صاحب ال20 عاما، يدرك تماماً صعوبة المشاركة في الموسم الجديد، وطلب الخروج على سبيل الإعارة.

وأضافت، ان نيكو طلب من ​تشافي​ السماح له بالرحيل، ما فاجأ المدرب، لكنه تفهم أسباب هذا القرار”، مشيرة إلى أنه بعد موافقة تشافي، تحدث نيكو مع وكيل أعماله خورخي مينديز، وأخبره أن هدفه الأول هو الانتقال لصفوف ​فالنسيا​.

وأفادت الصحيفة، أن برشلونة وافق على إعارة نيكو، لكن بشرط واحد هو أن يجدد عقده الحالي الذي ينتهي في صيف 2024، لمدة عام اضافي حتى 2025.