ميادة الحناوي تسقط على المسرح بحفل غنائي – فيديو

تونس- تعرضت الفنانة ميادة الحناوي لحالة إغماء أسقطتها أرضا لدقائق، خلال حفل غنائي بمهرجان صفاقس الدولي، جنوب شرق تونس.

وبينما كانت الفنانة تؤدي أغنيتها الشهيرة “أنا بعشقك” أمام جمهور غفير، سقطت فجأة على خشبة المسرح، قبل أن يسارع بعض أعضاء فرقتها الموسيقية وعناصر من الحماية المدنية إلى إسعافها، وانتشر مقطع الفيديو لسقوط الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرجعت الحناوي سبب سقوطها إلى شعورها بالإعياء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الموقف المحرج، لتواصل رغم ذلك الغناء وهي جالسة على كرسي، وسط تصفيق وتشجيع من الجمهور الحاضر.