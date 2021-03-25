“ميامي” تتصدر ملف الترشيحات لاستضافة نهائي مونديال 2026

ميامي (الولايات المتحدة) – قدم عمدة مدينة ميامي الأميركية، فرانسيز سواريز، ملف ترشح المدينة لكي تكون “المستضيفة الكبيرة” لنهائي مونديال 2026 على ملعب (هارد روك ستاديوم).

وقال سواريز خلال مؤتمر صحفي: “نحن هنا لسبب ما. ميامي هي المدينة الأفضل في البلاد، وحتى في القارة، لاستضافة مواجهات كأس العالم، ونتطلع أيضا للنهائي”.

وسلط حاكم ميامي الضوء على الطابع “النابض بالحياة” للمدينة و”التنوع” الثقافي والشغف بكرة القدم الذي يظهره سكانها، الذين ولد أكثر من نصفهم خارج البلاد.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, presentó este miércoles la candidatura de esta ciudad para ser la "gran anfitriona" del Mundial de 2026 de fútbol y acoger la final en el Hard Rock Stadium #24mar pic.twitter.com/nHd1hjhKBK — En Conexión (@EnConexionWeb) March 25, 2021

وأضاف: “لا توجد مدينة أخرى بإمكانها تقديم نفس الجذب العالمي الذي تقدمه ميامي، والشغف الكبير بكرة القدم”. وحسبما أشارت وسائل إعلام محلية، من المنتظر أن يزور منظمو البطولة ملعب (هارد روك ستاديوم) خلال الثلث الأخير من العام الجاري، بينما سيتم كشف النقاب عن القرار الخاص بالمدن المستضيفة بنهاية نفس العام.

ومن المنتظر أن يختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 16 مدينة لاستضافة مباريات المونديال الذي سيقام بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واستضافت الولايات المتحدة مونديال 1994، بينما حيت المكسيك بهذا الشرف في نسختي 1970 و1986، بينما اكتفت كندا باستضافة مونديال السيدات في 2015. وسيكون مونديال 2026 هو الأول الذي يشهد مشاركة 48 منتخبا، والأول أيضا الذي سيقام في 3 بلدان. (إفي)