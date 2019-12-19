ميامي هيت يوقف سلسلة انتصارات فيلادلفيا على ملعبه بـ “NBA”

لوس انجليس – أنهى ميامي هيت السلسلة المثالية التي كان فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يحققها على أرضه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، بينما تلقى دالاس مافريكس خسارة ثانية في 3 مباريات مع تواصل غياب نجمه السلوفيني لوكا دونشيتش.

وألحق ميامي الخسارة الأولى بفيلادلفيا على ملعب الاخير بعد 14 فوزا هذا الموسم، وذلك بتغلبه عليه 108-104 الأربعاء، في أمسية شهدت سقوط مافريكس أمام ضيفه بوسطن سلتيكس بنتيجة 103-109.

وأتاح هذا الفوز لميامي التقدم الى المركز الثالث في المنطقة الشرقية، بينما فقد فيلادلفيا مركزه الثاني لصالح بوسطن، وتراجع مع خسارته التاسعة في 29 مباراة، الى المركز الخامس في المنطقة الشرقية خلف حامل اللقب تورونتو رابتورز الفائز على مضيفه ديترويت بيستونز 112-99.

🚨 BUZZER BEATER 🚨 …ain't Nunn to it! pic.twitter.com/hcpOQwJtsj — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 19, 2019

وشهدت مباراة ميامي وفيلادلفيا تبدلا جذريا في الربع الثاني الذي أنهاه الضيوف لصالحهم بفارق 18 نقطة (37-19)، بعدما كان فيلادلفيا قد أنهى الربع الأول لصالحه بفارق عشر نقاط. ولم يتمكن النجم الكاميروني لفيلادلفيا جويل إمبيد الذي أنهى المباراة مع 22 نقطة و19 متابعة، من وقف اندفاع ميامي ولاعبه كندريك نان، أفضل مسجل مع 26 نقطة.

وتمكن لاعبو ميامي خلال الربع الثاني من تسجيل 27 نقطة متتالية مقابل سبعة فقط للاعبي فيلادلفيا، وسيطر ميامي على ما تبقى من اللقاء، بفضل أداء جماعي أتاح لخمسة من لاعبيه تخطي عتبة 13 نقطة على الأقل، وهم إضافة الى نان، بام أديبايو (23 نقطة وتسع متابعات)، ودنكان روبنسون (15 نقطة وخمس متابعات)، وجيمي باتلر (14 نقطة وسبع متابعات)، وديريك جونز جونيور (13 نقطة وست متابعات).

وهو الفوز الثاني لميامي في آخر ثلاث مباريات خاضها، ويأتي بعد خسارته المباراة الأخيرة أمام ممفيس غريزليز 111-118 الإثنين، بعد فوزه السبت على دالاس مافريكس 122-118 بعد التمديد. (أ ف ب)