ميامي هيت يُلقن أتلانتا درسا في الروح القتالية بـ “NBA”

لوس انجليس – لقن ميامي هيت ضيفه أتلانتا هوكس درسا في الروح القتالية وعدم الاستسلام حتى الثانية الأخيرة، وذلك بعدما تغلب عليه 135-121 بعد التمديد الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

واعتقد أتلانتا أنه سيعود من ملعب “أميركن أرلاينز أرينا” بفوزه السابع هذا الموسم من أصل 24 مباراة بعد أن كان متقدما بفارق 6 نقاط في آخر 59 ثانية من الربع الرابع، إلا أن جيمي باتلر ورفاقه رفضوا الاستسلام وردوا بقساوة بتسجيلهم النقاط الـ22 التالية، بينها الست الأخيرة في الشوط الإضافي.

واعتبر تراي يونغ حقا أن فريقه حسم اللقاء بحيث توجه الى جمهور ميامي خلال الوقت المستقطع في الثواني الأخيرة من الربع الرابع بالقول “انتهى الأمر” لأن أتلانتا كان متقدما 117-111، إلا أن لاعبي ميامي أظهروا روحهم القتالية ورفضوا السقوط للمرة الأولى هذا الموسم بين جمهورهم ونجحوا في فرض التعادل بفضل ثلاثيتين من دانكن روبينسون وباتلر.

Kendrick Nunn (career-high 36 PTS) and the @MiamiHEAT use a late 22-0 run to defeat ATL in OT!

ثم هيمن ميامي تماما على الشوط الإضافي الذي بدأه بتسجيل النقاط الـ16 الأولى، محققا في نهاية المطاف أكبر فارق بعد شوط إضافي واحد (14) منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009 حين تغلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيويورك نيكس 141-127.

وقدم روبينسون وبام أديبايو أمسية تاريخية ولعبا دورا حاسما في الفوز الـ11 لفريقهما في ملعبه من أصل 11 مباراة حتى الآن، بعد أن عادل الأول الرقم القياسي لميامي من حيث المحاولات الناجحة من خارج القوس (10 ثلاثيات)، منهيا اللقاء بـ34 نقطة (أفضل مباراة في مسيرته)، فيما حقق الثاني “تريبل دابل” بتقديمه أيضا أفضل مباراة له من ناحية التسجيل (30 نقطة مع 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة).

كما تجاوز كندريك نان حاجز الثلاثين نقطة بتسجيله 36 (أفضل مباراة في مسيرته أيضا) مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة، فيما حقق باتلر “تريبل دابل” أيضا بتسجيله 20 نقطة مع 18 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وعلق أديبايو على ما يقدمه فريقه هذا الموسم والانتصارات الـ18 التي حققها حتى الآن في 24 مباراة، بالقول “لا أعتقد أن أحدا حقا أدخلنا في حساباته. لقد أجبرنا الناس على متابعتنا”.

من جهته، رد باتلر على تراي يونغ في حسابه على موقع تويتر بالقول “كل من هو موجود في غرفة الملابس يتمتع بالثقة الكافية وهم أفضل اللاعبين على أرض الملعب في أي وقت كان. يا للعجب، هناك أشخاص يفكرون بهذه الطريقة (غامزا من قناة يونغ)، لا يوجد أي شيء محسوم بتاتا”.

Trae Young told the Miami crowd “it’s over” after going up 6 with a minute left.

The Heat immediately went on a 24-0 run and dominated the Hawks in OT. @thisleague pic.twitter.com/X1V19vM3XK

— Barstool Sports (@barstoolsports) December 11, 2019