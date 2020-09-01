ميامي يفاجىء باكس وثاندر يجبر هيوستن على مباراة سابعة

لوس انجليس – فاجأ ميامي هيت منافسه ميلووكي باكس احد ابرز المرشحين لاحراز لقب بطل الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة بفوزه عليه 115-104 في مستهل المواجهات بينهما في الدور الثاني من البلاي اوف، في حين اجبر اوكلاهوما سيتي ثاندر منافسه هيوستن روكتس الى مباراة سابعة في الدور الاول بعد تعادلهما 3-3.

وفرض جيمي باتلر نفسه نجما لمباراة ميامي وباكس من دون منازع بتسجيله 40 نقطة (رقم قياسي شخصي) بينها 13 من اخر 16 نقطة لفريقه و27 في الشوط الثاني، وبات باتلر ثالث لاعب فقط في تاريخ ميامي يسجل 40 نقطة في مباريات البلاي اوف لينضم الى النجمين ليبرون جيمس ودواين وايد.

وكانت افضل نسبة من النقاط لباتلر في البلاي اوف عندما سجل 36 نقطة في سلة فيلادلفيا سفنتي سيكرز الموسم الماضي، وكان باتلر حذر زملاءه قبل المباراة بالا ينتظروا ان يمرر الكرة باتجاههم خلال المباراة بقوله “قلت لزملائي بأني على الارجح لن اقوم بتمريرة الكرة. نجحت في بعض الكرات فقالوا لي +لا باس بذلك+”.

واضاف: “ارتقيت بمستواي في الربع الاخير. اذا كان يتعين علي القيام بذلك في كل مباراة، سأقوم بذلك. لكن ثمة لاعبين اخرين يستطيعون القيام بما فعلته اليوم ايضا.

دوري السلة الأمريكي : أوكلاهوما سيتي ثندر يفرض مباراة سابعة بعد فوزه على هيوستن روكيتس في سادس مواجهة 104 -100 pic.twitter.com/RYJM8vX5Gv — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) September 1, 2020

وساهم السلوفيني غوران دراغيتش ليس فقط بتسجيله 27 نقطة لكن من خلال مجهوده الدفاعي اواخر المباراة حيث انتزع الكرة من نجم باكس اليوناني يانيس انتيتوكونبمو الذي اكتفى ب18 نقطة فقط بعد الرقابة الدفاعية المحكمة عليه مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

وهي ادنى نسبة من النقاط للنجم اليوناني في احدى مباريات البلاي اوف منذ ان سجل 12 نقطة في مواجهة تورونتو رابتورز في المباراة الثالثة بينهما في نصف نهائي الموسم الماضي. كما انه اهدر 8 رميات حرة من اصل 12 احتسبت له ضد ميامي. اما افضل مسجل في صفوف باكس فكان خريس ميدلتون مع 28 نقطة واضاف بروك لوبيز 24.

يذكر ان باكس خسر مباراته الافتتاحية في الدور الاول امام اورلاندو ماجيك قبل ان ان يفز في المباريات الاربع التالية ليحسم النتيجة في صالحه 4-1.

وتخلف ميامي هيت في الشوط الاول 60-63 لكنح نجح في التقدم على منافسه 82-80 في نهاية الربع الثالث.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين الاربعاء في اورلاندو.

وفرض اوكلاهوما سيتي ثاندر مباراة سابعة على هيوستن روكتس بفوزه عليه 104-100 بفضل 28 نقطة لنجمه كريس بول بينها 15 في الربع الاخير كما سجل رميتين حرتين في الثواني الاخيرة ليضمن الفوز لفريقه.

اما افضل مسجل في صفوف هيوستن فكان جيمس هاردن مع 32 نقطة و8 متابعات و7 رميات حرة.

وقال بول “هذا هو معدننا. هذا الفريق بني للقيام بهذا الامر. العديد من لاعبي فريقنا انتقل الى فرق اخرى لكن نقطة القوة لدينا هي التضامن والكفاح”.

ويتحمل راسل وستبروك (17 نقطة في المباراة) نوعا ما مسؤولية خسارة فريقه في الثواني ال40 الاخيرة من المباراة، لانه سدد كرة طائشة عندما كانت النتيجة 100-100، ثم خسر الكرة مباشرة بعد ذلك قبل نهاية المباراة ب12 ثانية ليسمح لدانيلو غاليناري بحسم نتيجة المباراة لصالح فريقه، وتقام المباراة السابعة الاربعاء في اورلاندو.