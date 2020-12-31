مياهنا: آليات مقاول تكسر خطا ناقلا رئسيا في عمان الغربية

عمان – الغد- قالت شركة مياه الاردن “مياهنا” إن آليات مقاول محلي كسرت خطا ناقلا رئيسيا في العاصمة عمان.

وقالت الشركة في بيان صحافي إنها اضطرت إلى تأجيل أدوار مناطق محددة في العاصمة عمان، وخاصة التي صادف دورها اليوم إلى صباح الغد، بسبب أعمال الصيانة الطارئة على الناقل الرئيسي بالقرب من دوار الواحة.

وتبذل في الاثناء فرق الشركة الفنية والتشغيلية جهودا مضنية؛ لإعادة تشغيل الخط باقصى سرعة ممكنة، مؤكدة استئناف ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتاليا المناطق التي تأجلت أدوارها من اليوم حتى صباح الغد: عبدون ودير غبار والصويفية.