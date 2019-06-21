مياهنا: انقطاع التيار الكهربائي عن محطتي خو والحلابات في الزرقاء

عمان – الغد- رجحت شركة مياه الأردن (مياهنا) تأثير انقطاع التيار الكهربائي على محطتي ضخ المياه صباح اليوم في محافظة الزرقاء، على برنامج توزيع المياه على المشتركين.

وقالت الشركة في بيان صحافي صدر ظهر اليوم عن مكتبها الاعلامي: إن التيار الكهربائي انقطع صباح اليوم عن محطة ضخ خو، المزود الرئيسي لمياه الشرب للزرقاء، وكذلك عن محطة الحلابات والابار الخارجية لنحو ثلاث ساعات.

وبحسب بيان الشركة فإنه من المحتمل أن يؤثر انقطاع التيار الكهربائي جزئيا على برنامج التزويد المائي لمناطق الوسط التجاري ومخيم الزرقاء وحي الحسين وحي شاكر وحي شبيب في محافظة الزرقاء.