مياهنا: تأخير توزيع المياه لمناطق في الزرقاء بسبب أعمال الصيانة

عمان- الغد– أعلنت شركة مياه الاردن مياهنا عن تأخير توزيع المياه لمناطق محددة في محافظة الزرقاء؛ بسبب كسر خط رئيسي في منطقة عوجان.

وبينت الشركة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الاعلامي عصر اليوم ان الفرق الفنية تعكف على إصلاح الخط منذ ساعات الصباح، مرجحة استئناف التزويد المائي، مساء اليوم وفور الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة.

وتاليا المناطق:

جبل الاميرة رحمة، جبل الامير حسن، حي الملك طلال، منطقة الدويك، اسكان المهندسين، شومر حي الجبر، اسكان الاميرة هيا.