أخبار محليةالغد الاردني

مياهنا: تأخير توزيع المياه لمناطق في الزرقاء بسبب أعمال الصيانة

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد– أعلنت شركة مياه الاردن مياهنا عن تأخير توزيع المياه لمناطق محددة في محافظة الزرقاء؛ بسبب كسر خط رئيسي في منطقة عوجان.
وبينت الشركة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الاعلامي عصر اليوم ان الفرق الفنية تعكف على إصلاح الخط منذ ساعات الصباح، مرجحة استئناف التزويد المائي، مساء اليوم وفور الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة.
وتاليا المناطق:
جبل الاميرة رحمة، جبل الامير حسن، حي الملك طلال، منطقة الدويك، اسكان المهندسين، شومر حي الجبر، اسكان الاميرة هيا.

مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء عمر الرزاز

الرزاز: سينتهي العمل بقانون الدفاع عند زوال الأسباب التي دفعتنا إليه

منذ 26 دقيقة

“الأردنية” تؤجل إلغاء المواد غير المحاسب عليها حتى السبت المقبل

منذ 32 دقيقة

“الإقراض الزراعي” تؤجل أقساط المزارعين حتى نهاية آب

منذ ساعة واحدة

“الضمان” تتوسع بالشرائح المستفيدة من برنامج مساند 3

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock