“مياهنا” تجري تعديلاً على برنامج توزيع المياه لمناطق محددة في صافوط

عمان-الغد- تجري شركة مياه الأردن “مياهنا” تعديلاً دائماً على برنامج توزيع المياه لمناطق محددة في العاصمة عمان- صافوط، حسبما قالت الشركة في بيان صحافي.

وأضافت الشركة في بيانها أنه يأتي تعديل الأدوار على برنامج توزيع المياه؛ بهدف تحسين التزويد المائي للمشتركين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم .

وتالياً أسماء المناطق التي ستتغير أدوارها في المياه بدءاً من نهاية الاسبوع الحالي.

منطقة مسجد مصعب بن عمير حي ابو مرهف، صافوط حي المسلخ، صافوط المنطقة المقابلة لمدارس القادسية، خلف ميني ماركت الخطيب، منطقة صافوط العالي تحت الحي الشرقي في صويلح، حيث سيكون دورها من مساء الاربعاء حتى صباح الجمعة.

فيما سيكون أدوار المناطق التالية؛ خلف محطة محروقات العكروش، منطقة مسجد حمزة بن عبد المطلب، منطقة مدارس القادسية وما خلفها، منطقة بلدية صافوط، و خزان مياه عين الباشا، منطقة صافوط الغربي خلف الكنيسة، من مساء الخميس حتى مساء السبت.