“مياهنا” تجري تغييراً على دور المياه في منطقة نزال

عمان- تجري شركة مياه الأردن “مياهنا” تغييراً محدوداً على أدوار المياه، لجزء من منطقة نزال العالي، بدءاً من الاسبوع الحالي.

وبينت الشركة في بيان لها اليوم الاحد، أنه سيصبح دور توزيع المياه لهذه المنطقة من صباح الثلاثاء المقبل وحتى صباح الأربعاء بدلاً من صباح السبت وحتى الاحد، وذلك ضمن خطة الشركة لإعادة هيكلة أجزاء من شبكة المياه في العاصمة عمان.

واشارت الشركة الى ان المناطق التي ستتغير أدوارها هي،” الجزء المرتفع من منطقة الذراع الغربي، المنطقة المقابلة لمستشفى الحياة، منطقة دوار علي صقر ومسجد أبو أيوب الأنصاري، الجزء المرتفع من شارع الكرك الجبل الاخضر، منطقة مدرسة أبو هريرة”.