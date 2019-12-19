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مياهنا تجري تغييرا على دور المياه في منطقة نزال العالي

منذ 51 دقيقة

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عمان – قالت شركة مياه الأردن “مياهنا” إنها انتهت من أعمال الصيانة وهيكلة شبكات المياه لجزء محدد من منطقة نزال العالي، مؤكدة إعادة ضخ المياه وفق برنامج الدور القديم.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس، انه سيصبح دور توزيع المياه للمشتركين في المنطقة بدءا من صباح السبت المقبل وحتى نهار الأحد وهو الدور القديم، بدلا من صباح الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء المعمول به حاليا.
واما المناطق التي سيتم تغيير أدوارها فهي : الجزء المرتفع من منطقة الذراع الغربي، والمنطقة المقابلة لمستشفى الحياة، ومنطقة دوار علي صقر ومسجد أبو أيوب الأنصاري، والجزء المرتفع من شارع الكرك الجبل الاخضر، ومنطقة مدرسة أبو هريرة.(بترا)

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