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مياهنا تسيطر على تغير بنوعية المياه في ضاحية الحاج حسن

منذ 3 ساعات

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عمان- سيطرت شركة مياه الاردن”مياهنا” على تغير طفيف في نوعية مياه الشرب بشارع الحرم الابراهيمي في ضاحية الحاج حسن بالعاصمة عمان، مساء أمس السبت.

وأوضح بيان صدر عن المكتب الإعلامي للشركة أن اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين أفاد بتغير نوعية المياه في منزله، وعلى الفور توجهت فرق الشركة الفنية ونفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، حيث تم عزل المنطقة وفصل ست وصلات منزلية احترازياً.

ولفتت الشركة في بيانها إلى أن جميع الإجراءات التصويبية تتم بالتنسيق مع المختصين في سلطة المياه ووزارة الصحة، مؤكدة تزويد المواطنين في منطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.

وذكر البيان أن الفرق الفنية اتخذت الاجراءات التصويبية اللازمة لإعادة المياه إلى المنطقة بعد التأكد من مطابقتها المواصفة الفنية، بالتنسيق الكامل مع المختبرات المركزية في سلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات شركة مياهنا.
(بترا)

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