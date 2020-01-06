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مياهنا تسيطر على تغير طفيف بنوعية المياه بالزرقاء

منذ 11 دقيقة
مياه غير صالحة للشرب -(تعبيرية)

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عمان- سيطرت شركة مياه الأردن “مياهنا” اليوم الاثنين على تغير طفيف بنوعية مياه الشرب في شارع الملك غازي بمحافظة الزرقاء.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم، أن اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين أفاد بتغير نوعية المياه في منزله، وعلى الفور توجهت فرق الشركة الفنية ونفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، وتم عزل المنطقة وفصل ست وصلات منزلية احترازياً.
وأكدت الشركة في بيانها أن جميع الإجراءات التصويبية تتم بالتنسيق الكامل مع المختصين بسلطة المياه ووزارة الصحة، مشيرة إلى انه تم تزويد المواطنين بمنطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.
وذكر البيان أن الفرق الفنية اتخذت الإجراءات التصويبية اللازمة لإعادة المياه للمنطقة بعد التأكد من مطابقتها المواصفة الفنية، بالتنسيق مع المختبرات المركزية بسلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات الشركة.(بترا)

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