“مياهنا” تسيطر على تغير طفيف بنوعية المياه في عمان

عمان- سيطرت شركة مياه الاردن”مياهنا” على تغير طفيف في نوعية مياه الشرب في شارع علي سليم العمري في منطقة النصر بالعاصمة عمان، مساء اليوم الخميس.

وأوضح بيان صدر عن المكتب الإعلامي للشركة اليوم، أن اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين أفاد بتغير نوعية المياه في منزله، وعلى الفور توجهت فرق الشركة الفنية ونفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، حيث تم عزل المنطقة وفصل عشرين وصلة منزلية احترازياً.

ونوّهت الشركة في بيانها إلى أن جميع الإجراءات التصويبية تتم بالتنسيق مع المختصين في سلطة المياه ووزارة الصحة، مؤكدة تزويد المواطنين في منطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.

وذكر البيان أن الفرق الفنية اتخذت الاجراءات التصويبية اللازمة لإعادة المياه إلى المنطقة بعد التأكد من مطابقتها المواصفة الفنية، بالتنسيق الكامل مع المختبرات المركزية في سلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات شركة مياهنا. (بترا)