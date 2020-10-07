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الأربعاء, أكتوبر 7 2020
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السيرة الذاتية لدولة الدكتور بشر هاني الخصاونة
الملك يكلف بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة
تأجيل 5 مباريات في دوري المحترفين بعد تسجيل إصابات بكورونا
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إصابات بكورونا بين أعضاء فريق الصريح يؤجل مباراتهم مع الرمثا
السماح لسكان المنطقة المعزولة في الزرقاء بالتسوق غداً
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إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة التجسير – رابط
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