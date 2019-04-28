مياهنا تعيد المياه لمشتركين قبل رمضان

عمان- الغد- أعادت شركة مياه الأردن “مياهنا” المياه الى المشتركين عقب فصلها أخيرا بسبب وجود ذمم مالية.

وجددت الشركة في بيان صحفي، اليوم الأحد، تعهدها بعدم فصل المياه عن المشتركين خلال شهر رمضان الكريم، ومهما بلغت قيمة فاتورة المياه في محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

واكدت التزامها بايصال الخدمة لجميع مشتركيها في عمان والزرقاء ومادبا، وحسب برنامج التوزيع المعد مسبقاً.

وبينت الشركة إنها أرسلت كتباً رسمية إلى جميع مكاتبها في عمان والزرقاء ومادبا، تأكيداً لعدم فصل خدمة المياه ومواصلة تقديمها بكفاءة وعدالة بين المشتركين.