مياهنا واليرموك والعقبة تبدأ بقراءة عدادات المواطنين واتاحة المجال لمن يرغب بالتسديد

عمان- الغد– أعلنت شركات مياه الاردن (مياهنا) وشركة مياه اليرموك وشركة مياه العقبة عن بدء قراءة عدادات الاخوة المواطنين المشتركين بخدمات المياه في محافظات عمان والزرقاء ومادبا ومحافظات الشمال اربد والمفرق وجرش وعجلون والعقبة اعتبارا من اليوم الخميس بهدف اصدار الفواتير لكميات المياه المتحققة على المواطنين واتاحة المجال لمن يرغب بتسديدها من خلال وسائل الدفع الالكتروني والوسائل الحديثة عن بعد وكذلك من خلال التقنيات الحديثة في مكاتب التحصيل التابعة لها مع الالتزام بتعليمات وزير المياه والري م. رائد ابو السعود بعدم فصل المياه عن اي مواطن في ظل اوامر الدفاع واستمرار ازمة كورونا .

وبين الرئيس التنفيذي لشركة مياه الاردن مياهنا م. غازي خليل ان الشركة بدأت ومن خلال كوادرها العاملة بالحد الادنى في الميدان بقراءة كميات المياه المتحققة على الاخوة المواطنين لضمان قراءتها في الوقت المحدد ودون اي احتكاك من خلال الوسائل الحديثة وسيقوم الجباة المعنيين بوضع تلك الفواتير في عدادات الاخوة المواطنين مبينا انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات للتسهيل على الاخوة المشتركين للراغبين بالتسديد عبر مختلف الوسائل الالكترونية الحديثة وكذلك من خلال مكاتب التحصيل التابعة للشركة في مناطق العاصمة عمان والزرقاء ومادبا وفق الشروط والتعليمات الصادرة عن الحكومة وقيادة أزمة كورونا وبما يضمن عدم الاحتكاك والالتزام بشروط السلامة .

ودعا الرئيس التنفيذي (لمياهنا) الاخوة المواطنين الى اهمية مراقبة مرافق المياه المنزلية واجراء الصيانة اللازمة لها مع بدايات فصل الصيف وشهر رمضان المبارك للتأكد من عدم هدر المياه لما لذلك من انعكاس على كمية الاستهلاك .

من ناحيته بين مدير عام شركة مياه اليرموك م. منتصر المومني ان تعليمات وزير المياه والري بعدم فصل المياه عن اي مواطن ستبقى كما هي في جميع المناطق في ظل اوامر الدفاع مبينا ان كوادر شركة مياه اليرموك بدات بالفعل باتخاذ الاجراءات اللازمة وفق التعليمات المنصوص عليها بقراءة كميات المياه المتحققة في محافظات الشمال التابعة للشركة في اربد والمفرق وجرش وعجلون والمناطق التابعة لها .

مدير عام شركة مياه العقبة م. خالد العبيدين اوضح ان كوادر الشركة بدأت وبعد تطبيق اوامر الدفاع برفع الحظر الجزئي عن مناطق محافظة العقبة بقراءة العدادات وتقديم كافة الخدمات للمشتركين في جميع مكاتب شركة مياه العقبة ومكاتب التحصيل لمن يرغب بالتسديد وفق التعليمات المنصوص عليها .