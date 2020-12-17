مياه الأمطار تملأ 7 سدود في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – أعلنت شركة تطوير العقبة بان سدودا تجمعية في محيط مدينة العقبة امتلأت بنحو 168 الف متر مكعب من مياه الامطار التي هطلت قبل عدة ايام.

وقال الناطق الاعلامي للشركة خليل الفراية ان سبعة سدود في حوضي تتن واليتم امتلأت بمياه الامطار التي تركز هطولها هناك.

ووفق الارقام الصادرة عن مركز التحكم و السيطرة لمنظومة الرصد في شركة التطوير فقد امتلات خمسة سدود في حوض اليتم بنحو 87902 متر مكعب من المياه وسدين اثنين في تتن بنحو 80459 متر مكعب.

واكد الفراية ان شركة تطوير العقبة نفذت بتوجيه من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 25 سدا تجميعيا و12 سدا كابحا لحماية المدينة من سيول الامطار وخطورتها خاصة القادمة من وادي رم والقويرة وحوض الديسي.

واشار الى ان هذه السدود نفذت في اطار منظومة حماية لمدينة العقبة من خطر سيول الامطار عام 2017 وانجزت نهاية عام 2018.

وشملت هذه المنظومة تركيب 3 محطات مركزية من قبل شركة تطوير العقبة لرصد عناصر الطقس من امطار وضغط جوي ورطوبة وتبخر وسرعة الرياح واتجاهها.