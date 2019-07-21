مياه الصرف الصحي تغمر محيط مستشفى الأميرة بسمة في إربد – فيديو

أحمد التميمي

إربد – تدفقت مياه الصرف الصحي في شارع فلسطين وغمرت محيط مستشفى الأميرة بسمة في إربد.

واضطر العديد من السائقين إلى تغيير اتجاهاتهم بعد أن تجمعت مياه الصرف الصحي بشكل برك مائية في الشارع، إضافة إلى إعاقة دخول المواطنين للمستشفى.

وبحسب مواطنون، فإن مشكلة فيضان مياه الصرف الصحي في الشوارع مستمرة منذ 5 أيام دون أن تقوم شركة مياه اليرموك بمعالجة المشكلة.

واشاروا إلى الروائح الكريهة التي خلفتها مياه الصرف الصحي على منازل المواطنين والمحال التجارية، مشيرين إلى استمرار فيضان المياه تسبب بانتشار الحشرات والقوارض.

ولفتوا إلى رشق المركبات للمارة بالمياه العادمة، داعين إلى ضرورة حل المشكلة بالرغم من الاتصالات العديدة مع الشركة لكن دون فائدة.