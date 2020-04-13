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مياه الطفيلة تتعامل مع 120 عطلا خلال أزمة كورونا

منذ 51 دقيقة
فريق فني يعمل على إصلاح اعتداء على أحد خطوط المياه - (أرشيفية)

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الطفيلة- قال مدير إدارة مياه محافظة الطفيلة المهندس مصطفى زنون ان كوادر الطوارىء والصيانة تعاملت منذ بدء أزمة فيروس كورونا، مع نحو 120 عطلا في خطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية، مؤكدا استقرار عمليات التزويد المائي في المحافظة.
وأضاف إن الفرق الميدانية تعاملت كذلك مع 60 شكوى تمثلت باغلاقات في خطوط الصرف الصحي وتم تنظيفها بالكامل من خلال الكوادر الفنية، موضحا أن إدارة المياه تعمل على مدار الساعة لتتمكن من التعامل مع الطلب المتزايد وغير المسبوق على المياه لتلبي احتياجات التجمعات السكانية التي تضم 20 ألف اشتراك.
واوضح أنه تم رفع قدرة المصادر التشغيلية لاقصى طاقة مقارنة مع الايام العادية قبل ازمة فيروس كورونا المستجد، رغم قلة التصاريح للكوادر الفنية والادارية من موظفي مياه الطفيلة، إلا أن الفرق استمرت في برنامج التزود والتوزيع بشكل منتظم يشمل جميع مناطق المحافظة، لافتا الى تركيب مضخة جديدة في خزان منطقة العيص لزيادة تزويد المواطنين بالمياه، اضافة الى تبديل مضخة في محطة الحسا، وعمل شبكة مياه جديدة لتزويد لواء بصيرا بالمياه من خزان المياه الرئيسي في منطقة العين البيضاء.
كما قامت الكوادر بتمديد خطوط جديدة للمياه في مناطق ابو الشوك وابو بنا وشيظم بقطر 4 إنشات، وعمل صيانة كاملة لجميع خطوط الصرف الصحي منعا لفيضانها في الشوارع وبالقرب من منازل المواطنين.-(بترا)

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