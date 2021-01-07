“مياه العقبة”و “خليج العقبة للإعلام” توقعان اتفاقية خدمات اعلامية

احمد الرواشدة

العقبة – وقعت شركة مياه العقبة وشركة خليج العقبة للإعلام في العقبة اليوم الخميس اتفاقية إعلامية تقوم بموجبها شركة خليج العقبة للإعلام بتقديم حزمة خدمات إعلامية تم الاتفاق عليها بين الطرفين تضمن تحقيق رؤية ورسالة شركة مياه العقبة بحضور رئيس هيئة مديري شركة مياه العقبة محمود جراد النعيمات وعضو هيئة المديرين المهندس مالك الرواشده .

ووقع الاتفاقية عن شركة مياه العقبة مديرها العام المهندس خالد العبيديين وعن شركة خليج العقبة للإعلام رئيس هيئة المديرين السيد صلاح الدين البيطار.

وتنص الاتفاقية على ان تتولى شركة خليج العقبة للإعلام تقديم خدمات إعلامية متقدمة تشمل تطوير الاستراتيجية الإعلامية لشركة مياه العقبة ضمن بيئة اعلامية متطورة في مختلف وسائل الاعلام المرئي والمقروء والمسموع ووسائل التواصل والاتصال الاجتماعي بما يتوافق وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعلام.

وفي التفاصيل قال المهندس خالد العبيديين يأتي توقيع هذه الاتفاقية انسجاما مع الاستراتيجية المائية الشاملة التي تتبناها وزارة المياه والري بهدف تطوير خدمات قطاع المياه في مختلف انحاء المملكة بما يعزز ثقة المواطن بمستوى الخدمات المقدمة اليه ونشر ثقافة الوعي والترشيد في استهلاك المياه باعتبار ان الأردن ثاني أفقر دولة في المياه على مستوى العالم .

وأضاف العبيديين انه في ضوء هذا المفهوم فقد بات من الضروري ان تصل رسالة شركة مياه العقبة الى كافة المواطنين في العقبة بكل ما تحمله من منظور متقدم يتعلق بالفاقد من المياه في ظل الشح المائي الذي يشكل هاجسا لمخططي قطاع المياه وحيث ان الاعلام شريك رئيس في ترجمة هذه الرؤية والرسالة فقد جاء توقيع الاتفاقية انسجاما مع رؤية الشركة ومشاريعها المستقبلية التطويرية في إقليم الجنوب.

وأكد العبيديين أن توقيع الاتفاقية هو ترجمة فعلية للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بهدف الإسهام في صناعة التنمية الشاملة والمستدامة .

واشاد العبيديين بالدعم الذي قدمته وتقدمه الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لقطاع المياه في المملكة وتحديدا في العقبة حيث يتم تبديل العدادات القديمة باخرى رقمية ذكية بدعم كامل من الوكالة .

من جهته قال البيطار ان شركة خليج العقبة للإعلام هي الشركة الأولى المتخصصة من نوعها في المنطقة التي تقدم خدمات اعلامية اعلانية احترافية عبر كافة وسائل الاعلام لخدمة القطاعات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة في عصر الاعلام الرقمي الابتكاري.

واضاف البيطار ان رؤيتنا في خليح العقبة للاعلام تقوم على تمتين العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص نحو تحقيق التوجيهات الملكية الرامية الى تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والحصول على خدمات متطورة من قبل القطاعات الاقتصادية والخدمية المعنية وعلى راسها خدمات قطاع المياه الحيوي والضروري لكل مواطن .

ونوه الى ان الاتفاقية الموقعة مع شركة مياه العقبة تستهدف التوعية بضرورة المحافظة على المياه كعنصر يشكل اساس الحياة ويجب المحافظة عليه بعيدا عن الهدر وضمن ممارسات رشيدة من قبل المستهلك فالاعلام هو الأقدر على إيصال هذه الرسائل إلى متلقي الخدمة حيث كانوا.

ويذكر أن شركة مياه العقبة أثبتت حضورا متميزا بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين مما حدى بوزارة المياه والري تكليفها بإدارة وتشغيل قطاع المياه في محافظات جنوب المملكة على ان تكون البداية من معان تليها محافظتي الكرك والطفيلة .