مياه اليرموك: الاعتداء على شبكات الصرف الصحي سبب الفيضان بوادي الشياح بالرمثا

إربد-اكدت شركة مياه اليرموك أن الاعتداءات المتكررة على شبكات الصرف الصحي وسرقة أغطية المناهل، هي السبب الرئيسي في حدوث فيضان الصرف الصحي بمنطقة التطوير الحضري في الرمثا (وادي الشياح).

وقال مدير شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني في تصريح صحفي لـ(بترا) اليوم الاربعاء، ان هذه المنطقة تتعرض لفيضان جزئي متكرر، بسبب الاعتداءات المتكررة على شبكات الصرف الصحي وسرقة اغطية المناهل، نافيا ان تكون الشبكة قديمة او مهترئة.

واكد المومني، ان المنطقة التي تقع بجانب الوادي يقطنها عائلات داخل خيم، حيث شوهد العديد من الاطفال يلقون الحجارة داخل تلك المناهل التي سرقت اغطيتها اكثر من مرة ، واصبحت عرضة للاعتداءات المتكررة، ما يكلف الشركة الجهد والوقت والمال لفتح الانسدادات وايقاف الفيضان الناتج عنها.

واوضح ان اخر اعتداء كان يوم أمس، حيث تعرض أحد المناهل للاعتداء ما تسبب بفيضان جزئي، قامت على اثره فرق صيانة الصرف الصحي بإزالة الانسداد من أحد المناهل واستخراج العديد من المواد الصلبة من داخله.

واضاف، انه تم تبليغ مديرية حماية البيئة بمحافظة إربد، وإدارة حماية البيئة في الرمثا، بوجود مياه منسابة قادمة من اتجاه مدينة الحسن الصناعية، مؤكدا ان الفرقة قامت بتصوير منطقة الوادي التي توضح وجود مياه معالجة تفيض من محطة تنقية مدينة الحسن الصناعية فائضة عن حاجة المحطة وتفيض في الوادي، علما بأنه لا وجود لشبكات صرف صحي في المنطقة.

وافاد المومني، بأن خطوط شبكة الصرف الصحي في المنطقة التي تتعرض للاعتداءات، ليست قديمة أو مهترئة اذ تم تنفيذ مشاريع للصرف الصحي في الاعوام:2009 و2015 لنفس المنطقة.

وكان مواطنون في منطقة التطوير الحضري بمدينة الرمثا، شكوا لوكالة الانباء الارنية (بترا) يوم أمس الثلاثاء، من تكرار فيضان مناهل الصرف الصحي وانسداداتها في عدد من الأحياء السكنية في المنطقة.-(بترا)