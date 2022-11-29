مياه اليرموك تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

أكد مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس أحمد البطاينة جاهزية الشركة بكامل كوادرها للتعامل مع المنخفضات الجوية والظروف الجوية المرافقة بالتنسيق مع غرف عمليات الطوارئ والحكام الإداريين في محافظات الشمال (إربد، جرش، عجلون، المفرق) وألويتها لتلقي الشكاوى.

وجدد البطاينة دعوته للمواطنين لتفقد الخزانات وصلاحية الطواشات حفاظا على المياه من الهدر ومما يتسبب في ارتفاع فواتير المياه، وبخاصة في فصل الشتاء، إذ يحدث عدم القدرة على التمييز بين مياه الأمطار والمياه التي تفيض من الخزانات في حال كانت الخزانات مهترئة أو وجود طواشات تالفة، ومتابعتها بالسرعة القصوى، وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق والتشارك في المسؤولية ما بين الشركة والمواطنين.

ولفت إلى العديد من الملاحظات التي تحذر منها شركة مياه اليرموك بداية كل فصل شتاء، حيث تدعو الشركة المواطنين إلى عدم شبك مزاريب الأسطح على شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى اندفاع المياه العادمة للشوارع والتسبب بمكرهة صحية نتيجة تدفق كميات كبيرة من المياه عن أسطح المنازل إلى داخل شبكات الصرف الصحي والتي تكون أكبر من طاقتها الاستيعابية.

وشدد البطاينة على ضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات في حالات الصقيع وحدوث الانجمادات، وذلك بلفها بقطعة قماش أو خيش، ثم لفها بقطعة بلاستيكية أو كيس بلاستيكي، حيث ستضمن هذه الإجراءات سلامة العداد وحمايته من التجمد والتعرض لخطر انفجار العداد.

وقال إن بعض المواطنين يزيلون أغطية مناهل الصرف الصحي في الشوارع من أجل تصريف مياه الأمطار المتجمعة؛ لذا فإن هذا التصرف يتسبب في انسداد الخطوط نتيجة دخول العديد من المواد الصلبة؛ كالحجارة الصغيرة والرمال وقطع الكرتون والأكياس البلاستيكية التي تجرفها مياه الأمطار إلى داخل المناهل، ما يستدعي بذل جهود كبيرة من أجل إزالة الانسدادات بعد أن تكون المياه العادمة ملأت الشوارع وأضرت بالمجاورين، وخصوصا من يسكنون شقق التسوية، ناهيك عن الضرر الذي قد يتسبب للمارة والمركبات عند إزالة أغطية المناهل بجعلها عرضة لسقوط المركبات أو المواطنين.

وأضاف البطاينة أن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد وأن أي تعديل يطرأ نتيجة أي عطل فني يتسبب في توقف الضخ أو الإخلال ببرنامج التوزيع سيتم الإعلان عنه مباشرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ودعا المواطنين إلى اعتماد رقم الشكاوى الموحد (117116) لشكاوى المياه والصرف الصحي.