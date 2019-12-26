“مياه اليرموك” تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الأعطال والشكاوى

اربد – الرمثا- الغد – أكد مدير عام شركة مياه اليرموك، المهندس منتصر المومني، جاهزية الشركة بكوادرها للتعامل مع الأعطال والشكاوى كافة الواردة إلى مركز التحكم، وبالتنسيق مع الحكام الإداريين في محافظات الشمال الأربع، ومن خلال غرف عمليات الطوارىء في هذه المحافظات .

ودعا المومني المواطنين إلى عدم ربط مزاريب الامطار على شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي يتسبب في اندفاع كميات كبيرة من المياه داخل الخطوط وتكون اكبر من طاقتها الاستيعابية، ما يؤدي الى اندفاع المياه العادمة في الشوارع والإضرار بالمواطنين.

كما دعا الى عدم فتح أغطية مناهل الصرف الصحي من أجل تصريف مياه الامطار المتجمعة في الشوارع، الامر الذي يؤدي لدخول العديد من المواد الصلبة والأتربة والحجارة الى داخل شبكات الصرف الصحي ويتسبب في إغلاقها وفيضان المياه العادمة الى الشوارع.

ودعا المومني الى ضرورة الاتصال على رقم الشكاوى الموحد ١١٧١١٦ لشكاوى المياه والصرف الصحي.