مياه اليرموك تدعو المواطنين للاستفادة من الأمطار

إربد- دعت شركة مياه اليرموك المواطنين في محافظات الشمال(إربد، جرش، عجلون، المفرق) إلى استغلال مياه الأمطار في آبار الجمع وعدم ربطها على شبكات الصرف الصحي، تجنبا لفياضانات فيها نتيجة عدم استيعابها للكميات المختلطة ما بين مياه الامطار ومياه الصرف كما حدث اثناء المنخفض الجوي الأخير الذي أثر على المملكة الأسبوع الماضي.

وشدد مدير عام الشركة المهندس منتصر المومني على أن شبكات الصرف الصحي مخصصة فقط لاستخدامات المياه العادمة المنزلية وليست لمياه الأمطار، داعيا المواطنين الى ضرورة صيانة ردادات الصرف الصحي الخاصة بالمنازل والبنايات قبل أي منخفض تحسبا لأي طارئ ومنعا لارتداد مياه الصرف الصحي لبعض التساوي والمنازل والطوابق السفلية من البنايات السكنية.

كما دعا المواطنين الى حماية عدادات المياه بواسطة الخيش والصوف الصخري داخل صناديق خاصة للمحافظة على عدم انفجارها بحالة الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.

ولفت إلى أهمية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وعدم رمي الأنقاض والحجارة والرمال فيها منعا لحدوث اغلاقات تسبب ضررا على المواطنين والشركة وتشكل إرباكا وخسائر مادية على الطرفين في عملية استخراج المواد العالقة فيها .

وأهاب المهندس المومني بالبلديات عدم فتح مناهل الصرف الصحي في المنخفضات لتسليك مياه الأمطار من خلال شبكات الصرف الصحي،داعيا المواطنين إلى التواصل مع الشركة في حالة وجود أي شكوى على الرقم الموحد (117116). بترا