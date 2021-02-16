مياه اليرموك تدعو لحماية العدادات من الانجماد والصقيع

اربد- الغد- اكد مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني على ضرورة حماية عدادات المياه بشكل جيد خوفا من انفجارها خلال فصل الشتاء وخاصة خلال الايام القادمة نظرا لاحتمال تدني درجات الحرارة وحدوث الانجماد وتشكل الصقيع.

كما أكد المومني على أهمية التعاون والتشارك في المسؤولية ما بين الشركة والمواطنين في فصل الشتاء بشكل خاص داعيا الى عدم شبك مزاريب الاسطح على شبكات الصرف الصحي الامرالذي تحذر منه شركة مياه اليرموك باستمرار مع بداية فصل الشتاء مما يتسبب في تدفق كميات كبيرة من المياه عن أسطح المنازل الى داخل شبكات الصرف الصحي تكون أكبر من طاقتها الاستيعابية مما يؤدي الى اندفاع المياه العادمة من مناهل شبكة الصرف الصحي الى الشوارع مسببة مكرهة صحية .

كما دعا المومني المواطنين الى عدم اللجوء لفتح أغطية مناهل الصرف الصحي في الشوارع لأجل تصريف مياه الامطار المتجمعة لان هذا التصرف يتسبب بدخول العديد من المواد الصلبة الى داخل شبكات الصرف الصحي كالاكياس والحجارة والرمال التي تجرفها مياه الامطار معها الى داخل المناهل مما يؤدي الى انسداد هذه الشبكات وفيضان المياه العادمة في الشوارع الامر الذي يستدعي بذل جهودا كبيرة من اجل ازالة الانسدادات بعد ان تكون المياه العادمة ملأت الشوارع وأضرت بالمجاورين وخصوصا الذين يسكنون شقق التسوية، ناهيك عن الضرر الذي قد يتسبب للمارة والمركبات عند ازالة اغطية المناهل لتكون عرضة لسقوط المركبات او المواطنين.