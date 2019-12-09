“مياه اليرموك” تفتتح غرف طوارىء لمواجهة الأحوال الجوية

اربد – الغد – قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني ان الشركة وانسجاما مع الخطة الوطنية لمواجهة الاحوال الجوية غير الاعتيادية في مواجهة فصل الشتاء وخلال الظروف الجوية التي تسود مناطق المملكة تعمل على فتح غرف الطوارىء واعداد برنامج مناوبات في جميع ادارات ومديريات المياه ومتابعة جاهزية كافة الاليات اللازمة وبالتنسيق مع الحكام الاداريين في المحافظات والالوية من اجل تلقي الشكاوى ومتابعتها بالسرعة القصوى.

وأشار المومني الى اهمية التعاون والتنسيق والتشارك في المسؤولية ما بين الشركة والمواطنين داعيا الى عدم شبك مزاريب الاسطح على شبكات الصرف الصحي في ظل الظروف الجوية وتساقط الامطارالامرالذي تحذر منه شركة مياه اليرموك باستمرار وخصوصا في بداية فصل الشتاء مما يتسبب في تدفق كميات كبيرة من المياه عن أسطح المنازل الى داخل شبكات الصرف الصحي حيث تكون أكبر من طاقتها الاستيعابية مما يؤدي الى اندفاع المياه العادمة من داخل الخطوط الى الشوارع مسببة مكرهة صحية .

وقال المومني ان بعض المواطنين يلجأون الى إزالة اغطية مناهل الصرف الصحي في الشوارع لأجل تصريف مياه الامطار المتجمعة وان هذا التصرف يتسبب في انسداد الخطوط نتيجة دخول العديد من المواد الصلبة كالاكياس والحجارة والرمال التي تجرفها مياه الامطار معها الى داخل المناهل مما يستدعي بذل جهودا كبيرة من أجل ازالة الانسدادات بعد ان تكون المياه العادمة ملأت الشوارع وأضرت بالمجاورين وخصوصا من يسكنون شقق التسوية، ناهيك عن الضرر الذي قد يتسبب للمارة والمركبات عند ازالة اغطية المناهل لتكون عرضة لسقوط المركبات او المواطنين.

ودعا المومني المواطنين لتفقد الخزانات وصلاحية الطواشات حفاظا على المياه من الهدر ومما يتسبب في ارتفاع فواتير المياه وخاصة في فصل الشتاء اذ يحدث عدم القدرة على التمييز بين مياه الامطار والمياه التي تفيض من الخزانات في حال كانت الخزانات مهترئة او وجود طواشات تالفة وضرورة إتباع الاجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات وذلك بلفها بقطعة قماش او خيش ومن ثم لفها بقطعة بلاستيكية او كيس بلاستيكي حيث ستضمن هذه الاجراءات سلامة العداد وحمايته من التجمد والتعرض لخطر التلف واعتماد رقم الشكاوى الموحد (117116) لشكاوى المياه والصرف الصحي.