“مياه اليرموك” تنفذ مشاريع لحلّ مشاكل المياه في الشمال

أحمد التميمي

إربد- نفذت شركة مياه اليرموك العديد من المشاريع المائية لمعالجة مشاكل انقطاع المياه وعدم وصولها الى بعض المناطق في محافظات الشمال (إربد، المفرق، جرش وعجلون)، وفق مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس نبيل الزعبي.

وقال الزعبي، إن الشركة نفذت عددا من المشاريع في محافظة اربد تتمثل بربط الخطوط القائمة مع خطوط جديده ذات اقطار اكبر لزيادة كميات المياه المضخوخة الى بعض المناطق داخل مدينة اربد والتي كانت تعاني بسبب نقص التزويد المائي.

وأشار الى انه تنفيذ (7) شبكات في مناطق ( المدينة الصناعية ، حنينا ، حكما ، فوعرا ، شارع فوعرا ) لغايات تعزيز هذه المناطق بالمياه من مصادر بديلة وخطوط بديلة.

وقال الزعبي ان الشركة قامت بتمديد خطوط مياه قطر 125 وربطها على خط مياه قطر 400 ملم جديد لتزويد مناطق مختلفة في المدينة الصناعية / دوار المريسي وبهذا سوف يتم تحسين التزويد المائي الى ما يقارب (6000) مشترك كانوا يعانون من ضعف التزويد المائي صيف الاعوام السابقة.

وفيما يتعلق بمنطقة حنينا والتي تعتبر من المناطق الساخنة جدا صيف الاعوام السابقة بسبب ضعف التزويد المائي لهذه المنطقة واعتماد هذه المنطقة على خط تزويد واحد يعتبر ضعيف نسبياً، قال الزعبي ان الشركة قامت بتنفيذ ربطتين قطر 150 ملم وشبكهم على الخط جديد قطر (300)ملم يتزود بالمياه من خط قطر 600 ملم يتم ضخ المياه له من محطات زبدا وحوفا بكميات جيدة .

واكد انه وبهذا الاجراء تم دعم منطقة حنينا بمياه اضافية عززت التزويد المائي للمشتركين الذين يزيد عددهم عن (8000) مشترك ، وانهاء معاناتهم خلال مواسم الصيف السابقة .

وفيما يتعلق ببلدات( حكما ، بشرى ، سال ، المغير ، علعال ، مرو ) الذي يزيد عدد المشتركين فيها عن (9000) مشترك، اشار الزعبي ان الشركة قامت بتمديد خط مياه قطر 125 ملم من نهاية خط قطر 600 ملم لتزويد ابار حكما ومحطة ضخ بشرى بمياه اضافية من مناطق ( بشرى ، حكما ، علعال ، مرو ، المغير ) .

واوضح ان الشركة قامت بتنفيذ ربطة قطر 150 ملم وشبكها على خط 600 ملم لتحسين الوضع المائي في المناطق الرتفعة من بلدة حكما لتعزيز الوضع المائي في منطقة حكما ( حي عاصم ).

وأوضح الزعبي ان اكثر المناطق التي كانت تعاني في محافظة اربد صيف الاعوام السابقة هي ( فوعرا ، شارع فوعرا ، تقبل ، ام الجدايل ، حور ، اسعره ). بسبب اعتماد هذه المناطق على مصادر تزويد متدنية الانتاج المائي وهي بئر اسعره (8متر ) بيئر تقبل ( 8متر ) بيئر فوعرا ( 20متر ) علماً بأن عدد اشتراكات هذه المناطق يزيد عن (2000) مشترك ، حيقطث قامت الشركة بتمديد خط ناقل قطر 300 ملم وبتكلفة اجمالية زادت عن (700) الف دينار لخدمة هذه التجمعات بالمياه وخدمة مناطق جديدة ( المداحل ، الخمس ) وربط هذا الخط على خط ناقل قطر (600) ملم يتزود بالمياه من حزانات حوفا وزبدا .

واكد الزعبي انه وبهذا الاجراء تم حل مشكلة كبيرة وعالقة من عشرات السنين وانهاء معاناة الاخوة المواطنين صيف عام 2019.

وقال الزعلي انه ولغايات تحسبن التزويد المائي في مناطق غرب اربد (زحر ، سوم ، ناطفة ، كفريوبا ، ججين اول البلد ، المزار ، دير يوسف ، عنبه ) والذي يبلغ عدد الاشتراكات فيهم (13000) مشترك ان الشركة تعمل حاليا على تمديد خط مياه قطر 125 ملم من بلدة جحفية الى ايار حجفية لضخ مياه اضافية الى خزان الابار من محطة حوفا لعتزيز الوضع المائي في هذه المناطق.

ولفت الى انه تم انهاء 90% وبسرعة قياسية من تنفيذ خط قطر 12 إنش في لواء بني عبيد – منطقة ايدون والذي يمتد من قبل صيدلية الرازي/ دوار العيادات وينتهي جنوب حديقة ايدون حيث سيتم ربطه على الخط الياباني ولم يتبقى سوى تنفيذ الربطات اللازمة على الخط الامر الذي سيعزز وبشكل كبير التزويد المائي في ايدون وبلغت تكلفة انشاء الخط حوالي 140 الف دينار الامر الذي سيكون له الاثر الكبيرفي تعزيز الوضع المائي في منطقة ايدون.

وفي لواء الرمثا فقد تم الانتهاء من تنفيذ خطوط 4 انش في منطقة الحي الجنوبي وفي منطقة الجلمه وخط في منطقة الاستخبارات والان سيتم العمل على خط 6″ من دوار الرمثا الرئيسي الى دوار الصاله الرياضيه وكل هذه المناطق تعتبر بؤر ساخنه خلال الصيف الماضي وكانت تعاني من عدم وصول المياه لاعوام مضت ويقدر عدد المشتركين المستفيدين من هذه المشاريع حوالي 400 مشترك.

وفي محافظة عجلون، اشار الزعبي انه تم إعادة تاهيل شبكات العديد من المناطق التي كانت تعاني خلال السنوات الماضية فقد تم تنفيذ خط منطقة خشيبة بقطر 4 إنش لتحسين التزويد المائي في بلدة خشيبة والجبل الاخضر وقد تم تشغيل الخط.

كما تم تنفيذ خطوط 4 إنش في مناطق عين جنا الحي الشرقي وكفرنجة طريق الاغوار لتحسين الوضع المائي في بلدة الحرث ومنطقة كفرنجة المشيرفة لتحسين الوضع المائي في العامرية والمشيرفة وعنجرة الحي الغربي وشارع العشرين وعين البستان الشمالي وقد تم تشغيل جميع هذه الخطوط باستثناء عنجرة ما زال تحت التنفيذ.

وفي عبين وصخرة وعبلين واشتفينا وعنجرة تم تنفيذ خطوط 8 إنش من اجل تحسين الوضع المائي في هذه المناطق وهذه الخطوط في مراحل التشغيل النهائية.

واشار الى ان الكلفة التقريبية لهذه المشاريع في مناطق عجلون بلغت حوالي 2 مليون و150 الف دينار مما انعكس ايجابا على وضع التزويد المائي لحوالي 8000 مشترك سيلمسون الفرق خلال فترة الصيف الحالي.

وفي محافظة جرش، اشار الزعبي انه تم تنفيذ شبكه الخضرا الفوقا التي تم تشغيلها بداية شهر رمضان ، وتنفيذ شبكة جبا وقريع وقد تم تشغيلها خلال الاسبوع الماضي ، وتم تنفيذ شبكة مياه ريمون ويتوقع التشغيل خلال الشهر القادم بالاضافة الى تنفيذ شبكة بلدة بليلا والتي يتوقع تشغيلها خلال هذا الصيف ، وقد خدمت هذه الخطوط حوالي 1000 مشترك كانوا يواجهون ضعفا في ايصال المياه .

وفي محافظة المفرق، قال الزعبي لقد تم تنفيذ عدة مشاريع لمناطق في اطراف مدينة المفرق والتي كانت تعاني في السنوات الماضية حيث تنفيذ خطوط 6 إنش في مناطق حي الهاشمي الغربي والمفرق الحي الجنوبي وخطوط 4 إنش في مناطق هويشان وعين النبي وحي الامير نور حمزة الغربي وحمامة العليمات بالاضافة الى تنفيذ خط 8 إنش / الغدير الابيض والاخضر وجميع هذه المشاريع تم تشغيلها بداية شهر أيار من عام 2019 وساهمت في ايصال المياه للمشتركين في هذه المناطق بالطريقة والكميات الممتازة ، وقد استفاد من هذه المشاريع ما يقارب 3500 مشترك .

وأضاف الزعبي أن الشركة ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع التي ستسهم في تحسن التزويد المائي وضمن اولويات إلى جانب ان الشركة عملت على تشغيل مصادر جديدة والأهم من ذلك كله البحث الدائم عن مصادر مائية جديدة وإعادة تأهيل عدد من المصادر من أجل زيادة كميات المياه لتوازي حجم الطلب المتزايد.

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