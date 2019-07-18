“مياه اليرموك” توضح سبب فيضان مياه الحفر الامتصاصية في باب عمان

عمان-الغد- أوضحت شركة مياه اليرموك ان فيضان مياه بعض الحفر الامتصاصية ضمن حدود بلدية وعلى مدخل جرش في منطقه باب عمان المدخل القديم لايقع ضمن صلاحياتها.

وبينت الشركة أنه وأثناء تنفيذ مشروع تجميل المدخل الجنوبي لمدينه جرش عام 2011 بالتعاون مع عدد من الجهات وبلدية جرش فقد تم توسعه المدخل الجنوبي من قبل البلدية والأشغال وأثناء التوسعة تم اكتشاف حفر امتصاصية داخل حرم الطريق وكون المنطقة غير مخدومة بالصرف الصحي وعليه فقد تم إنشاء عدد من الحفر الجديدة آنذاك وربط المنازل التي انهدمت حفرها القديمة العائدة لها وبلغ عددهم في حينها 25 منزلا حيث ساعدت الشركة بلدية جرش في تنفيذ شبكة صرف صحي بسيطة على حساب مياه اليرموك على أن تتولى بلديه جرش متابعتها والتأكد من الالتزام بالشروط الفنية والصحية على حساب المنتفعين، ونظرا لعدم التزام البعض بهذه التعليمات تسبب ذلك بفيضان المياه العادمة.

وأكدت شركة مياه اليرموك أنها ستتعاون مع بلدية جرش وكافة الجهات ذات العلاقة لايجاد الحلول الفورية وإنهاء مشكلة فيضان المياه العادمة من هذه الحفر وتقديم كافة امكانياتها لابقاء الواقع البيئي في مدينة جرش كما ينبغي.