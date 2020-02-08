“مياه اليرموك”: فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة

احمد التميمي

اربد – قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني إن فرق صيانة شبكات المياه والصرف الصحي تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين في ظل الظروف الجوية التي تسود المملكة والتعامل مع الشكاوى التي ترد إلى غرف العمليات في كافة محافظات الشمال وبالتنسيق مع الحكام الاداريين وكوادر الدفاع المدني.

وحذر المومني من موجة الصقيع التي أعلنت عنها دائرة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة والتي تلي المنخفض الجوي.

ودعا إلى أهمية حماية عدادات المياه بالطرق الصحيحة لتجنب تعرضها للكسر والانفجار وتكليف المواطن ثمن عداد جديد.

كما دعا المومني المواطنين إلى تجنب ربط المزاريب على شبكات الصرف الصحي الأمر الذي يتسبب في اندفاع كميات كبيرة من المياه داخل الشبكات تكون أكبر من طاقتها الاستيعابية وبالتالي اندفاع المياه العادمة إلى الشوارع وشدد على عدم فتح أغطية المناهل لتصريف مياه الأمطار المجتمعة في الشوارع الأمر الذي يؤدي إلى دخول العنديد من المواد الصلبة الموجودة في الشوارع ومما يتسبب في انسداد شبكات الصرف الصحي وخروج المياه العادمة إلى الشوارع مسببة ضررا للمواطنين التى جانب المكروه الصحية الناتجة عن ذلك.