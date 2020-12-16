تأثر أدوار مياه في مناطق بإربد وعجلون بسبب انقطاع الكهرباء

عمان – الغد – قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني أن هناك فصل تيار كهربائي غير مبرمج على آبار وادي العرب منذ الساعة الواحدة فجرا لهذا اليوم الأربعاء ٢٠٢٠/١٢/١٦ وما زال الفصل قائم لحين بيان أسباب الفصل ومعالجة المشكلة وبالرغم من ذلك فإن برنامج توزيع المياه مستمرا .

وأشار المومني إلى أن عددا من المناطق ستتأثر جزئيا نتيجة هذا الفصل في مدينة اربد ولواء بني عبيد ومحافظة عجلون والتي يصادف تزويدهم بالمياه في هذا اليوم .

وأكد المومني على استمرار التواصل مع شركة الكهرباء من أجل عودة التيار الكهربائي والحيلولة دون امتداد فترة الفصل واستئناف برنامج التوزيع كالمعتاد .