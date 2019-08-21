مياه صرف صحي تغرق شارعا رئيسيا في إربد و”مياه اليرموك” ترد – فيديو

أحمد التميمي

إربد- أغرقت مياه صرف صحي شارعا رئيسيا وسط مدينة إربد وداهمت بعض المحال التجارية وأعاقت المارة إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة في المنطقة.

واضطر المواطنون إلى وضع حاجز من الحجارة حتى يتمكنوا من المرور في الشارع، وسط تجمعات مائية كبيرة على شكل برك.

وبحسب شهود عيان في المنطقة فإن المشكلة مستمرة منذ 3 أيام بالرغم من الاتصالات على شركة مياه اليرموك دون إستجابة.

من جهتها أوضحت شركة مياه اليرموك فيما يخص موضوع فيضان الصرف الصحي غرب شارع ايدون في اربد أن الشكوي وردت عصر يوم الاثنين حيث توجهت على الفور فرق صيانة الصرف الصحي الى الموقع وتم التعامل مع المشكله بمختلف الطرق والآليات والأجهزه الا أن الانسداد كان صعبا ومن ثم جرى تسليم الموقع الى أحد المقاولين مساء الاثنين من أجل العمل على ازالة اسباب الانسداد وفي صباح الثلاثا تم الحفر في منطقة الفيضان لخط الصرف الصحي بعمق 2.5 متر حيث تبين وجود العديد من الحجاره الكبيره داخل الخط وجرى على الفور استبدال 18 مترا لمواسير الاسمنتيه وانشاء منهل جديد واستبدال وصلتين منزليتين في الموقع وتم ايقاف الفيضان نهائيا في الموقع في الساعه الثانيه عشر ظهر يوم الاربعاء بعد ساعات عمل متواصله للمقاول منذ تسلمه للموقع ويجري العمل حاليا على إعادة الاوضاع في مكان الحفرية .

وأوضح مدير عام الشركة المهندس نبيل الزعبي أن الشركة تعاني من موضوع الاعتداءات على شبكات الصرف الصحي من خلال فتح اغطية المناهل ورمي اشكال مختلفة من المواد الصلبة مما يتسبب في فيضان المياه العدمة في الشوارع الى جانب الاثر البيئي السلبي وتكبيد الشركة المال والوقت والجهد لحل المشكلة داعيا المواطنين المحافظة على هذه الشبكات التي وجدت لخدمتهم.