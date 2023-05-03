“ميتا” تحذر من قراصنة يوهمون المستخدمين باعتمادهم على الذكاء الاصطناعي

واشنطن- حذرت شبكة ميتا (المالكة خصوصاً لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب)، اليوم الأربعاء، من أن قراصنة معلوماتية يركبون موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال الترويج لبرامج تشبه أدوات هذه التكنولوجيا الحديثة لكنها تُستخدم في الواقع لخداع المستخدمين تستخدم لخرق حسابات الأنترنت وتدمير البرامج الأخرى.

وبحسب لوس انجلوس تايمز، قال مدير أمن أنظمة المعلوماتية لدى ميتا غاي روزين خلال مؤتمر صحفي “منذ شهر آذار حددت عمليات المسح التي أجريناها على عشر مجموعات من البرامج الضارة التي تدّعي أنها تابعة لبرنامج ” تشات جي بي تي” وواجهات أخرى مماثلة لخرق حسابات الإنترنت”.

وأشار إلى أن الجهات الخبيثة (بمن فيهم قراصنة المعلوماتية ومرسلو البريد العشوائي) يبحثون دائماً عن أحدث الاتجاهات، أي تلك التي “تأسر خيال” الجمهور، مثل العملات المشفرة، قبل سقوطها، وفي هذا الإطار، تثير قدرة واجهة “تشات جي بي تي”، المطورة من شركة “أوبن ايه آي”، على التحدث بسلاسة مع البشر وإنشاء تعليمات برمجية وكذلك رسائل بريد إلكتروني وأطروحات، حماساً هائلاً لدى المستخدمين.

وشدد غاي روزن على أن بعض هذه الإضافات كان يحوي فعلاً على مثل هذه الأدوات، “ربما ليبدو موثوقاً في أعين منصات التحميل أو المستخدمين”، ولكن بمجرد تثبيتها على الجهاز، فإنها تسمح لقراصنة المعلوماتية باختراق البيانات الشخصية، وقتل جهاز الكمبيوتر . -(بترا)