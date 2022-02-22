ميتا يحصل على براءة اختراع اساعة ذكية

أظهرت براءة اختراع تعود لشركة ميتا ساعة ذكية بشاشة قابلة للفصل، وقد قام فنان بتصميم ثلاثي الأبعاد بناء على براة الاختراع، وفقاً لما قاله موقع Gizmo China.

ويظهر التصميم شكلاً غير تقليدي للساعة، حيث توجد لديها أربطة بدلاً من الحزام، ما يجعل ارتداءها مريحاً، وحتى وإن كان ذلك لفترات طويلة في حال كان هذا التصميم حقيقياً.

وتخيل المصمم أن الشاشة ستكون كبيرة وفيها نوتش مقاوم للماء ويضم كاميرا سيلفي.

ويبدو أن الجمع بين الكاميرات واسم فيسبوك/ ميتا في جهاز واحد من شأنه يثير المخاوف لدى الكثيرين بالنظر إلى سمعة الشركة المرتبطة بتتبع المستخدمين.

ولا توجد مخاوف بشأن الكاميرا الخلفية عندما تكون شاشة الساعة في مكانها، لكن الكاميرا الأمامية في المقابل ستبقى في مواجهة المستخدم، ولو أنها تشكل أداة مفيدة لدردشة الفيديو السلسة وكذلك تدوين الفيديو.

ومن المحتمل أن تجعل ميتا من هذه الساعة مقترنة بقوة مع منصتي فيسبوك وإنستغرام، بحيث تسمح للمستخدمين بتحويل الصور بسرعة إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي بكبسة زر على الساعة.

وربما تكون هذه طريقة لتغيير سلوك المستخدم، عن طريق التحول من الاعتماد على كاميرا الهاتف الذكي إلى كاميرا الساعة الذكية.

من جهة أخرى، ربما تفتح هذه الساعة الباب بشكل أوسع نحو طموحات الشركة المتعلقة بعالم ميتافيرس كما هو الحال بالنسبة لساعة الواقع المعزز التي يجري العمل على تطويرها حالياً.