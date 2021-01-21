“ميجو للدمى” عروض مسرحية تفاعلية يرويها الأطفال من الواقع

معتصم الرقاد

عمان- “ميجو للدمى”، هو مسرح دمى حي في الأردن، يهدف إلى توعية الأطفال وطلاب المدارس واللاجئين من خلال مسرحيات مختلفة تناقش قضايا مهمة، تؤثر فيهم وتسهم في بناء شخصياتهم؛ كالتنمر، وحقوق الطفل، والنظافة الشخصية، وأهمية المياه، وتقبل الاختلاف، والمحافظة على البيئة وغيرها.

وقال فريق المسرح، ان مسرح ميجو للدمى هو إحدى فقرات فرقة ميجو للأطفال، تأسس العام 2017، وهو مسرح تربوي أخلاقي هادف يحاكي عالم وخيال الطفل، ويهدف لإيصال المعلومة بشكل لائق، ويزرع ويعزز القيم المجتمعية السليمة، ويعالج بعض القضايا التربوية والأخلاقية عند الاطفال على مختلف أعمارهم، حيث تتنوع المواضيع المطروحة بشكل كوميدي، وجاذب للأطفال، ويرافق المسرح عدة فقرات مشوقة ومسلية من مسابقات وألعاب وتحديات واسئلة ذكائية عن موضوع العرض المطروح، لتثبيت ما تم طرحه من قيم ومكافأة الأطفال باعطائهم هدايا وجوائز من خلال الشخصيات الكرتونية المحببة التي ترافقهم في الحفل، وتشاركهم أغلب الفقرات.

أقام مسرح ميجو للدمى أكثر من 350 نشاطا منذ انطلاقته مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية، بحيث تم التعاقد مع أكثر من 200 مدرسة مثل “مدارس اكسفورد” و”مدارس المحور”، والتعاقد مع أكثر من منظمة دولية مثل، “World vision” و “War Child”، وأكثر من 50 هيئة خيرية من جمعيات ومراكز تحفيظ القرآن وغيرها.

وأكد القائمون على المسرح، “من خلال مسرحياتنا، نحرص على إيصال القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية وتقديم الرسائل التي من شأنها تغيير سلوكات الأطفال بطريقة ممتعة وغير مباشرة”. وأعضاء فريق مسرح ميجو تدربوا على أيدي محركي دمى عالميين، ويمتلكون شهادة في تحريك الدمى، وكان الهدف من تأسيس هذا المسرح نقل تجربتهم في محافظات الأردن، بأن يسهم في تنمية وتوعية كل طفل وطفلة بطريقة ممتعة، ومشوقة تجذب الانتباه وبعيدة عن الأساليب التقليدية.

أثناء العروض المسرحية، يتحاور الأطفال مع الدمى ويتفاعلون معهم، ويقومون بالدخول خلف المسرح لتحريك الدمى، ذلك يمكنهم من التعبير عن أنفسهم ورواية قصص من واقعهم.

وفي جائحة كورونا، قام مسرح ميجو للدمى بتفعيل الحفلات الالكترونية (online) اضافة للحفلات الوجاهية مع مراعاة اجراءات السلامة العامة حفاظاً على سلامة الطلاب.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم مسرح ميجو للدمى في العام 2017 من قبل وزير الاعلام السابق محمد المومني، وفي العام 2018 قام وزير التخطيط والتعاون السابق عماد الفاخوري بتكريم مسرح ميجو للدمى، وذلك للإنجازات التي يقوم فيها المسرح لترسيخ القيم المجتمعية والأخلاقية.