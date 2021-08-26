ميدالية ذهبية للأردن في دورة الألعاب البارالمبية

عمان- الغد- ظفر بطل المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية ، عمر قرادة اليوم الخميس ، بالميدالية الذهبية ، ضمن منافسات وزن 49 كغم ، في دورة الألعاب البارالمبية والجارية حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.

ونجح “قرادة” في انتزاع المركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن نجح في رفع 173كغم متفوقاً على بطل أولمبياد ريو 2016، الفيتنامي لي فان كونغ ، والذي رفع نفس الوزن ولكن بطلنا “قرادة” تفوق باعتبار أن وزن جسمه أقل من اللاعب الفيتنامي.

وتعتبر هذه الميدالية هي الأولى للأردن والعرب في النسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية والتي تشهد مُشاركة 234 لاعب ولاعبة يُمثلون 18 دولة عربية.

كما تعتبر هذه هي الميدالية الثالثة التي يحققها البطل عمر قرادة في دورات الألعاب البارالمبية وذلك بعد فضيتين حققهما في نسخة بكين عام 2008 وريو دي جانييرو 2016 .

وأصبح الأردن يمتلك في رصيده بالألعاب البارالمبية ميداليتين ذهبيتين حيث تعتبر ذهبية “قرادة” هي الأولى منذ ذهبية مها البرغوثي في كرة الطاولة بنسخة سيدني عام 2000.

وتستكمل يوم غد الجمعة المشاركة الأردنية في بارالمبيك طوكيو 2020 من خلال رياضة رفع الأثقال حيث يخوض محمد طربش منافسات وزن 65كغم.