ميداليتان برونزيتان للأردن ببطولة آسيا للبومسي

عمان – الغد – نجح منتخبنا الوطني للبومسي – تايكواندو، مساء الجمعة، بتحقيق ميداليتين برونزيتين، خلال مشاركته في منافسات بطولة آسيا للبومسي لفئة 14 إلى 17 عاماً، والتي افتتحت الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب بمشاركة ما يقارب الـ 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 دولة.

وجاءت الميداليتين البرونزيتين من خلال حمد الجريسي ضمن منافسات نمط البومسي الحر للناشئين (فردي) وفريق الناشئين في نمط البومسي الحر (فرق).

وبحسب مدير منتخباتنا الوطنية، فارس العساف، تعتبر هاتين الميداليتين أول ميداليات الأردن في تاريخه بفئة البومسي على مستوى بطولات آسيا.

وتصدرت الصين تايبيه ترتيب المجموع العام للميداليات برصيد 9 ميداليات من بينها 3 ذهبيات ومن ثم تايلاند برصيد 9 ميداليات من بينها ميداليتين ذهبيتين، في ما جاءت كوريا الجنوبية ثالثاً برصيد 5 ميداليات.