ميداليتان ذهبيتان للأردن في البطولة العربية لكرة الطاولة

بلال الغلاييني



عمان – سجلت المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة انجازا لافتا في البطولة العربية المجمعة، والمقامة حاليا في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية، حيث تمكن المنتخب الوطني للرجال من تحقيق الميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره المنتخب المصري بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، بعد اداء قوي خصوصا من جانب المنتخب الوطني الذي مثله اللاعبون زيد أبو يمن وزياد عزيز وخالد باسم، فيما جاء المنتخب المصري بالمركز الثاني ونال الميدالية الفضية، وجاء المنتخب القطري بالمركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.

كما نال المنتخب الوطني للسيدات الميدالية الذهبية بعد أن حل بالمركز الأول لهذه الفئة، خصوصا بعد الفوز المستحق الذي سجله على المنتخب القطري بنتيجة 3-1، حيث مثل المنتخب في هذه المباراة اللاعبات تيماء أبو يمن وبراء الوديان ودانا الخطيب، وجاء بالمركز الثاني المنتخب القطري، وحل المنتخب الكويتي بالمركز الثالث.

من ناحية أخرى تنطلق اليوم منافسات (الفردي والزوجي)، والتي تشهد مشاركة واسعة من اللاعبين العرب، والذي ن يسعون لتحقيق النتائج القوية التي تعزز من فرصهم في الوصول نحو منصات التتويج، وتبدو الفرصة مواتية أمام لاعبي المنتخبات الوطنية الأردنية في تسجيل النتائج الايجابية في ظل المعنويات العالية التي اكتسبوها من الانجازات التي تحققت في بطولة الفرق.

وكان الاتحاد العربي لكرة الطاولة أقام أمس حفلا تكريميا لعدد من القيادات العربية التي قدمت خدمات جليلة للعبة، وكان من بين المكرمين الراحلين عصمت الكردي وعصام الفقير من الأردن، اضافة إلى محمد بسيوني من مصر وكاظم خزعل من العراق، وحضر الحفل نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية د. ساري حمدان، وأمين عام اللجنة ناصر المجالي، ورئيس الاتحاد العربي خليل المهندي ورئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية.